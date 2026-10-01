השריפה בבית האבות בבני ברק צילום: דוברות כבאות והצלה

שריפה פרצה הלילה (חמישי) בבית אבות ברחוב עמרם גאון בבני ברק.

ממד"א נמסר כי 24 נפגעים פונו לבתי החולים בעקבות השריפה. לבית החולים שיבא בתל השומר פונו גבר בן 65 וגבר כבן 80 במצב קשה, כשהם סובלים מכוויות בדרגה ב' ובדרגה ג' ומשאיפת עשן, אישה בת 75 במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל.

לבית החולים בילינסון בפתח תקווה פונו שני גברים, כבני 50 ו-80, במצב בינוני, ושלושה נפגעים נוספים במצב קל. לבית החולים איכילוב בתל אביב פונו אישה בת 73 במצב בינוני ושלושה נפגעים במצב קל, ולבית החולים מעייני הישועה פונו תשעה נפגעים במצב קל. בנוסף פונו לבתי החולים שני נפגעים נוספים שמצבם מוגדר קל.

השריפה פרצה בדירה בקומה הראשונה של בניין בן שמונה קומות. כוחות הכיבוי וההצלה חילצו מהמבנה כ-40 דיירים, פעלו לכיבוי מוקד הבעירה וערכו סריקות נרחבות לאיתור לכודים.

פרמדיקים במד"א, יששכר וייס וטל שגיא, ויחד עם חובש רפואת החירום יעקב שכטר, סיפרו: "מדובר בזירה מורכבת מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים שכללו רכבי תגובה מהירה, אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א".

הם הוסיפו: "הענקנו טיפול רפואי ראשוני בשטח למספר רב של נפגעים, בהם שני גברים כבני 70 ו-80 במצב קשה ולא יציב, מורדמים ומונשמים, שסבלו מכוויות בפלג גופם העליון ומשאיפת עשן. לצדם טופלו ארבעה פצועים במצב בינוני ו-18 במצב קל, ופינינו אותם באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ לבתי החולים".