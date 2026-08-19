משבי לחופה: אליה כהן וזיו עבוד מתחתנים ( צילום: אור גפן)

שורד השבי אליה כהן ובת זוגו זיו עבוד התחתנו הערב (רביעי), לאחר עשר שנות זוגיות ו-505 ימים שבהם הוחזק כהן בשבי. החתונה מתקיימת בחוות רונית בהשתתפות יותר מאלף בני משפחה וחברים.

אחרי שבוע שלם שבו לא התראו, נפגשו היום השניים לראשונה כחתן וכלה. את החופה והקידושין ערך הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, והזמר והיוצר עמיר בניון הכניס את בני הזוג לחופה בשירת "ניצחת איתי הכל".

בדרכם לחופה הושמעו ברקע קולותיהם של עמית בן אבידע ויונתן חי אזולאי הי"ד, שנרצחו בנובה, כשהם מברכים את בני הזוג. בהקלטה נשמע בן אבידע פונה אליהם, "אם אתם שומעים את הקול הזה עכשיו, אז כנראה שאני לא עומד לידכם כמו שדמיינו".

"אני רוצה לאחל לכם דברים פשוטים, אבל הכי חשובים. אני מאחל לכם שגרה. כן, שגרה. ימים רגילים, בלי דרמה", נשמע בן אבידע. "שתמיד תהיו אחד בשביל השנייה בכל נקודה בחיים. שתמשיכו לחלום. גם אחרי כל מה שעברתם, אל תפסיקו להאמין שמגיע לכם טוב".

בהמשך הוסיף, "שתזכו להזדקן אחד לצד השני ולהרגיש נאהבים. שתבנו חיים בלי להתנצל. ואל תפחדו משמחה". את דבריו חתם, "אוהב אתכם, עמית".

לאחר מכן נשמע קולו של יונתן חי אזולאי הי"ד, שפנה אל בני הזוג, "יש דברים שלא הבנתי כשהייתי בחיים, כמו כמה החיים קצרים ושהאהבה היא לא דבר מובן מאליו, וכמה מעט זמן יש להגיד את מה שחשוב". הוא הוסיף, "החיים לא נמדדים במה שהשגת, אלא במי שנשאר כשקשה ולא נשאר לך כלום".

"תשמור על זיו, ותשמור גם על עצמך. מותר לך להיות שמח, לבנות עתיד, גם כשאנחנו לא חלק ממנו", נשמע אזולאי. בהתייחסו לשבירת הכוס בחופה הוסיף, "שבירת הכוס מזכירה שגם מה שנשבר יכול להפוך להתחלה חדשה".

אליה כהן וזיו עבוד צילום: אור גפן

ב-7 באוקטובר שהו אליה וזיו במיגונית המוות ברעים. ענר שפירא הי"ד נלחם והדף רימונים שהושלכו אל תוך המיגונית ובכך הציל רבים מהשוהים במקום; זיו הייתה בין הניצולים, בעוד אליה נחטף לעזה ושב לישראל לאחר 505 ימים בשבי.

בני הזוג בחרו כי משה שפירא, אביו של ענר, יהיה זה שיכתוב את כתובתם. "עבורנו זו סגירת מעגל שקשה לתאר במילים. ענר היה חלק מהרגע ששינה את החיים שלנו, והיום אבא שלו יהיה זה שיכתוב את הכתובה שלנו וייקח חלק ברגע שבו אנחנו בוחרים בחיים ובאהבה. זה מרגש אותנו מאוד", אמרו בני הזוג.

"עברנו דרך ארוכה מאוד מאז אותו יום, והחתונה שמגיעה עכשיו מרגישה כמו ניצחון קטן של החיים", הוסיפו. "אנחנו רוצים להודות למשה שפירא על החיבור המיוחד הזה ועל הזכות שהוא נותן לנו".

אליה כהן וזיו עבוד צילום: אור גפן