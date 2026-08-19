201 קמ"ש במקום 90: התיעוד מהמעצר דוברות המשטרה

נהג חדש בן 19, תושב הפזורה בדרום, נעצר לאחר שנמדד בכביש 60 כשהוא נוסע במהירות של 201 קמ"ש, במקום שבו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. לפי המשטרה, לאחר שהשוטרים סימנו לו לעצור הוא ניסה להימלט וכיבה את אורות הרכב.

האירוע התרחש במהלך פעילות של משטרת התנועה הארצית, ימת"א נגב, בשיתוף יחידת הג'יפים של עיירות. הכוחות נפרסו בכביש 60 באופן גלוי וסמוי במסגרת פעילות נגד נהיגה במהירות מופרזת וניסיונות הימלטות משוטרים.

בסביבות חצות מדדו השוטרים את הרכב באמצעות ממל"ז במהירות של 201 קמ"ש וסימנו לנהג לעצור. במשטרה מסרו כי הנהג החל להימלט מהמקום וכיבה את אורות הרכב במהלך הנסיעה.

בהמשך נעצר הרכב והשוטרים ניגשו אל הנהג. בתיעוד ממצלמות הגוף נשמעת שוטרת אומרת לו, "ברור שאתה לחוץ. אתה נוסע ומכבה את האורות כשאתה רואה ניידת. אתה ממשיך ונעצר פה בדוקרנים".

בבדיקה ראשונית התברר כי מדובר בנהג חדש בן 19, תושב הפזורה בדרום. הוא הובא לחקירה במשטרת באר שבע ובסיומה נכלא, ובדיון בבית המשפט בבאר שבע הוארך מעצרו עד החלטה אחרת.

הפעילות נערכה במסגרת מבצע משותף של אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, "מחויבים לחיים", המוגדר כתוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.