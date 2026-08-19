פרסום ראשון: מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הורה למנהל מינהלת מערת המכפלה אמיתי כהן וליו"ר המועצה הדתית קריית ארבע אורי צוברי להיערך לסגירתה המלאה של מערת המכפלה בתוך 14 ימים, זאת בשל היעדר מקור תקציבי מאושר להמשך תפעול האתר.

במכתב ששיגר אבידן נכתב כי המשרד, באמצעות המינהל האזרחי, נושא באחריות לתקצוב ולתפעול השוטף של מערת המכפלה. לדבריו, המשרד התריע בעבר כי תקציב התפעול אינו מוסדר בבסיס תקציב המדינה ומבוסס ברובו על כספים קואליציוניים.

אבידן הסביר כי בעקבות צו הקפאה שהטיל בג"ץ על פניות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים, לא קיים כיום מקור תקציבי מאושר לתפעול המערה. הוא הדגיש כי המשרד אינו מתנער מאחריותו לאתר, אך אינו רשאי להמשיך בהתקשרויות ללא כיסוי תקציבי.

"חשוב לי להבהיר ולהדגיש באופן שאינו משתמע לשני פנים - המשרד אינו מושך את ידיו ואינו מתנער מאחריותו כלפי מערת המכפלה, שהיא אתר מורשת בעל חשיבות דתית והיסטורית עליונה", כתב אבידן. "כל עוד אין מקור תקציבי קיים ומאושר, ידינו כבולות ואין באפשרותנו לייצר התחייבויות כספיות יש מאין".

בהנחיה נקבע כי ההיערכות צריכה לכלול הפסקה מוחלטת של כניסת מבקרים, מתפללים ומטיילים ונעילת שערי המערה. בנוסף הורה אבידן להיערך להוצאת הודעות פיטורים לעובדים, להפסקת עבודתם של קבלנים וספקים חיצוניים ולביטול אירועים, שמחות, טקסים ופעילויות המתוכננים באתר.

עוד נדרשו הגורמים במקום לתאם עם צה"ל, משטרת ישראל ומשמר הגבול את העברת האחריות הביטחונית והפיזית על המבנה, בשל הפסקת פעילות מערכי האבטחה והסדרנות האזרחיים.

כמו כן ניתנה הנחיה להיערך לצמצום פעילות מערכות ותשתיות, לשימור המבנה והציוד ולפרסום הודעות לציבור בדבר הסגירה.

"אנו מצרים רבות על הגעה למצב עגום זה, אך כאמור, הדין מחייב אותנו לנקוט בצעדים אלו עד למציאת פתרון והסדרת המקור התקציבי הנדרש על ידי הגורמים האמונים על כך", חתם אבידן את מכתבו.