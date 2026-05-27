השרים איתמר בן גביר, עמיחי אליהו, אורית סטרוק וזאב אלקין חנכו אמש את מרכז המבקרים של בית מורשת מערת המכפלה בחברון.

המרכז החדש הינו חלק מפרויקט מקיף שכלל השקעה באתרי מורשת מרכזיים בכל רחבי יהודה ושומרון ובפרט בחברון. האתר החדש כולל מערכת תצוגה מולטימדיה, חומרי הסברה בשפות שונות, ומרחב חינוכי לקבוצות.

המרכז נועד להנגיש למבקרים את ההיסטוריה היהודית של העיר ואת הקשר אליה לאורך הדורות. עוד השתתפו באירוע: ראש מועצת קריית ארבע-חברון ישראל ברמסון, ראש מועצת חברון אייל גלמן ורב העיר הרב אברהם יצחק שוורץ.

המרכז, שהוקם בבניין 'גוטניק' ההיסטורי, סוקר את סיפורה של חברון מתקופת האבות ועד היום, תוך התמקדות מיוחדת בהיסטוריה ובפעילות של חסידות חב"ד בעיר.

השר עמיחי אליהו אמר בפתיחת האירוע: "אונסקו הכריזו בעבר שמערת המכפלה היא אתר מורשת פלסטיני. אז זו התשובה שלנו לשקרים שלהם. כי כשארגון בינלאומי מנסה למחוק אלפי שנות היסטוריה יהודית באמצעות הצהרה כוזבת, איננו משיבים חזרה בהצהרות, אלא בפעולות מעשיות של ריבונות נחרצת. מרכז המבקרים הזה יספר את הסיפור האמיתי של מערת המכפלה ויחבר את בני הדור הצעיר למורשת המפוארת שלהם. ובמקביל, חבורת הליצנים באונסקו יכולה להמשיך ולהצהיר הצהרות הזויות כאוות נפשם ואנחנו נמשיך לבנות, לשמר ולהנחיל".

הוא הוסיף: "מערת המכפלה היתה שלנו הרבה לפני הקמת אונסק"ו, והיא תישאר שלנו גם הרבה אחרי שהארגון הלא רלוונטי הזה יתנדף מהעולם".

השר בן גביר דיבר על החיבור האישי והלאומי למקום: "אני אישית זוכה לגדל את ילדיי כאן בעיר האבות - אבל כל עם ישראל ראוי לזכות בחיבור לאבות ולאמהות. מערת המכפלה היא המקום שבו התחילה הבעלות היהודית על ארץ ישראל, במקום שאברהם אבינו קנה באופן גלוי וחוקי. חיזוק ההתיישבות והשיבה לעיר האבות הן חלק מהחזרה לשורשים. בעז"ה מרכז המבקרים הזה יבטיח שכל יהודי שמגיע לכאן ירגיש את הקשר העמוק שלו למקום".

המעמד צילום: באדיבות המצלם

השר אלקין אמר: "הפרויקט הזה הוא חלק מתפיסה רחבה. שאני שמח שזכיתי לקחת בו חלק בתקופת היותי שר המורשת. המרכז הזה ביחד עם מוזיאון העתיקות בקריית ארבע, בית רומנו, בית הדסה ושאר האתרים יוצרים מסלול שלם. מי שמגיע למערת המכפלה יכול לבקר במרכז המבקרים, לעצור במוזיאון העתיקות ולראות ממצאים אמיתיים מלפני אלפיים שנה, ללכת לבית הקברות עם ההיסטוריה המדהימה שלו - יום שלם של חיבור. לספר את הסיפור הזה זו מצווה אדירה - גם ליהודים בארץ ובעולם, וגם לגויים. כי זה באמת אתר המורשת שלנו במשמעות הכי עמוקה של המילה".

בבית חב"ד חברון מדגישים את הקשר הארוך בין התנועה לעיר, החל מהאדמו"ר הזקן ששלח כספים לחיזוק היישוב היהודי, דרך האדמו"ר האמצעי שרכש נחלה בעיר וקרא לחיזוק ההתיישבות, וכתב: "על כן מי לה', לא יחוס על ממונו ויחזק ישיבת אנ"ש בעיר הקודש חברון".

מפעילי המרכז מציינים כי רוב המבקרים כיום מגיעים רק למערת המכפלה, והמיזם החדש נועד לחשוף אותם גם לאתרים היהודיים הנוספים בעיר, כמו בית העלמין העתיק וציון הרבנית מנוחה רחל.

"מאז ומקדם אדמו"רי חב"ד לדורותיהם תמכו ועודדו את היישוב היהודי בחברון", אמר הרב דני כהן, שליח חב"ד בחברון. "היום חנכנו את החלק הראשון במרכז החדש שמאפשר למבקרים מכל גווני האוכלוסייה להיחשף לאתריה ההיסטוריים של חברון ולסיפורה של העיר כולה, ולחוות את הקשר העמוק למקום".

המרכז יופעל במשותף על ידי משרד המורשת ומנהלת מערת המכפלה, ויהווה תחנה מרכזית בסיורים באזור.