ערוץ הכנסת - היו ימים עם תא"ל במיל' צורי שגיא, 4.1.17

תת-אלוף במיל' צורי שגיא הלך היום (רביעי) לעולמו בגיל 92. שגיא, ששירת במשך עשרות שנים בצה"ל, מילא שורת תפקידי פיקוד ונודע במיוחד בשל פעילותו כיועץ למורדים הכורדים בעיראק.

שגיא נולד בהרצליה בשנת 1934 למרדכי ופרומה שנקין, ממקימי קיבוץ שפיים, וגדל במושב עין ורד. בשנת 1952 התגייס לצה"ל והתנדב לצנחנים, עבר קורס קצינים ומונה למפקד מחלקה בגדוד 890.

בהמשך השתתף בפעולות התגמול ובמלחמת סיני שירת כמפקד פלוגה בגדוד 890 והשתתף בקרב המיתלה. בהמשך פיקד על סיירת הצנחנים, ובהמשך שירת כקצין המודיעין של החטיבה וכמפקד גדוד 890.

במהלך שירותו נשלח שגיא לאתיופיה, שם עסק באימון ובהדרכת קציני הצבא האתיופי, ובהמשך נשלח לאיראן וסייע בארגון כוחות השאה להגנה על מתקני הנפט במפרץ הפרסי. לאחר מכן נשלח לכורדיסטן כדי לסייע למורדים בהנהגת מוסטפא ברזאני במלחמתם נגד המשטר העיראקי.

במסגרת פעילותו לצד הכורדים פיתח שגיא תורת לחימה שנועדה להכין את הכוחות להתמודדות עם הצבא העיראקי הסדיר. התוכנית התבססה בין היתר על הפעלה נרחבת של צלפים והכשרת עתודה להסתערות, כאשר חלק מהאימונים נערכו בישראל.

במאי 1966, במהלך מתקפה של שש חטיבות עיראקיות נגד הכורדים, משך שגיא את חטיבה 4 העיראקית למלכודת באזור הר ההנדרין. על פי המתואר בספרו של יעקב נמרודי "ימי טהראן", הכוחות הכורדיים הסתערו על החטיבה בסיוע מרגמות ותותחים, והקרב הסתיים בפגיעה קשה בכוח העיראקי.

לאחר מכן פעל שגיא לכיבוש הר קוראק, השולט על מצר גלי עלי-בק ועל אזור ראוואנדוז שבו התנהלה הלחימה. בעקבות הקרבות החלו מגעים שהובילו להסכמה עקרונית מצד עיראק לדרישה הכורדית לאוטונומיה.

במלחמת ששת הימים היה שגיא חלק מכוח מוטס שנועד לכבוש את שארם א-שייח', שנתפסה לבסוף ללא לחימה על ידי חיל הים. לאחר המלחמה שימש כסגן מפקד חטיבת הצנחנים, השתתף בפעולת כראמה ובהמשך כיהן כקצין האג"ם של פיקוד המרכז.

בשנת 1971 מונה למפקד חטיבה מרחבית 820, תפקיד שבו כיהן עד סמוך לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. במהלך המלחמה קיבל את הפיקוד על מחוז מירון בגבול ישראל-לבנון, ובהמשך פיקד על חטיבה 317, חטיבת צנחנים במילואים, בעת שלחמה במובלעת הסורית.

לאחר מכן שב שגיא לכורדיסטן וסייע פעם נוספת לכוחות הכורדיים בלחימתם מול הצבא העיראקי. בהמשך חזר לישראל, שימש מדריך במכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה, ובשנים 1977-1980 כיהן כמפקד מרחב שלמה.

בתפקידו האחרון בצה"ל שירת כמפקד אוגדה 81 בדרגת תת-אלוף. בשנת 1984 השתחרר מצה"ל, ובשנת 2012 הוענק לו אות יקיר העיר רמת גן.