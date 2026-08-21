מחבל חמוש בסכין ניסה הלילה (שישי) לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות במרחב ג'נין. כך נמסר מדובר צה"ל.

הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. מצה"ל נמסר כי אין נפגעים בקרב כוחותינו.

בתחילת השבוע השלימו כוחות הביטחון פעילות צבאית חטיבתית נרחבת בכפר קבאטיה. במסגרת המבצע סרקו הכוחות כ-100 מבנים, עצרו מבוקשים ותחקרו חשודים נוספים במרחב.

במקביל, פעלו כוחות הביטחון ולוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת מודיעין מדויקת של שירות הביטחון הכללי, בקבאטיה ובמחנה הפליטים פרעה.

במהלך הפעילות נעצרו שני מחבלים החשודים בתכנון ובקידום מתווי טרור המיועדים לפגוע באזרחים ישראלים ובכוחות צה"ל.