לקראת נהירת אלפי חסידי ברסלב לאומן לקראת ראש השנה, משרד החוץ נערך במתכונת חירום ומקים חמ"ל ייעודי שילווה מקרוב את מסע ההמונים אל ציונו של רבי נחמן מברסלב.

בשל מלחמת רוסיה-אוקראינה והשמיים הסגורים בשטח אוקראינה, נאלצים הנוסעים להגיע דרך מדינות שכנות.

לאחר הקשיים שנרשמו בשנה שעברה במעבר הגבול מול מולדובה, סוכם השנה כי מוקד המעבר המרכזי יהיה דרך רומניה, משם יעשו החסידים את דרכם בנסיעה יבשתית ארוכה אל עבר העיר אומן.

על פי דיווח בערוץ i24, הרשויות ברומניה דרשו כתנאי מענה ביטחוני מוגבר, הכולל תגבור אבטחה באמצעות שוטרים ישראלים שיוצבו בשטח כדי לסייע בתקשורת ובהכוונת קהל הנוסעים.

לצורך כך, פנה בימים האחרונים משרד החוץ למספר משרדי ממשלה - ובהם משרדי הפנים והתחבורה - בדרישה להשתתף בכיסוי עלויות האבטחה, המסתכמות בכ-750 אלף שקלים.

במקביל, החמ"ל המיוחד שהוקם בירושלים צפוי לפעול מסביב שעון כדי לתת מענה לכל תרחיש ולאבטח את שלומם של הנוסעים לאורך כל הדרך.