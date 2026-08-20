המצלמות תיעדו: המתפלל התמוטט, החובש זינק ממקומו והציל את חייו

תפילה שגרתית בבית כנסת בקריית מלאכי הפכה בתוך רגעים למאבק על חייו של אחד המתפללים.

חודש וחצי לאחר מכן, הסיפור שהחל בהתמוטטות פתאומית ובפעולות החייאה הסתיים במפגש מרגש בין רוני נקש לבין החובש אלנדיב תם, שפעל להצלת חייו.

נקש התמוטט לפתע במהלך התפילה לאחר שלקה בדום לב ולבו חדל לפעום. באותו בית כנסת התפלל באותה שעה גם תם, חובש מתנדב באיחוד הצלה, שהבחין במתרחש ומיהר לעברו.

בתיעוד ממצלמות האבטחה בבית הכנסת נראה תם קם ממקומו ורץ לעבר נקש מיד לאחר ההתמוטטות.

במקביל הוא שלף את מכשיר הקשר של איחוד הצלה, הזעיק את כוחות החירום והחל בפעולות החייאה תוך שימוש בדפיברילטור של הארגון.

כעבור דקות הגיעו לבית הכנסת מתנדבים נוספים של איחוד הצלה, והצוותים המשיכו יחד בפעולות ההחייאה. לבו של נקש שב לפעום, הוא חזר להכרה מלאה ואף החל לדבר עם החובשים שטיפלו בו, ולאחר מכן פונה לבית החולים במצב יציב.

אלא שהמפגש בין השניים בבית הכנסת לא היה האחרון. בשבוע שעבר, חודש וחצי לאחר האירוע, חיתן תם את בנו ובין האורחים המתין לו אדם שהגיע במיוחד כדי להפתיע אותו - רוני נקש.

הפעם נקש הגיע אל החובש כשהוא עומד על רגליו, לאחר שבאותו בית כנסת נאבקו המתנדבים על חייו. הוא ביקש לפגוש את תם ולהודות לו על פעולותיו ברגעים שבהם לבו חדל לפעום.