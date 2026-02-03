הולכת רגל כבת 25 נפגעה הערב (שלישי) מאמבולנס של 'איחוד הצלה' ברחוב ירמיהו בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזעקו למקום והעניקו לה טיפול ראשוני בזירה.

הצעירה נמצאה כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלת ראש קשה. לאחר ייצוב ראשוני, היא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שמואל אדלר וחובש מד"א חיים יוז'וק סיפרו, "הגענו לתאונת דרכים קשה. הבחנו באישה כבת 25 שהייתה מחוסרת הכרה וסבלה מחבלה משמעותית בראשה".

"ידענו שעלינו לפעול במהירות - הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ותוך מתן טיפול תרופתי וייצוב מצבה פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה", סיפרו.