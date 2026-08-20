זיכרון ותקומה: הרב אור שוואקה קרא לבנו על שם הלוחם שנפל

הרב אור שוואקה, ראש בית המדרש לבוגרי צבא של ארגון צל"ש ומפקד פלוגה בצנחנים, שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה בלבנון, הכניס היום את בנו בבריתו של אברהם אבינו. לתינוק ניתן השם יהודה ברק.

השם ברק ניתן על שמו של ברק כלפון ז"ל, לוחם בפלוגה שעליה פיקד הרב שוואקה. כלפון נפל באותו אירוע שבו נפצע מפקדו באורח קשה.

השם יהודה ניתן כביטוי להודאה להשם יתברך על הכול, ובפרט על החיים שניתנו לרב שוואקה פעם נוספת במתנה. בכך נושא שמו של הבן גם את זכרו של הלוחם שנפל וגם את ההודאה על הצלת חייו של אביו.

במהלך הטיפול ברב שוואקה לאחר פציעתו הוצא מצווארו רסיס שנעצר במרחק של כמילימטר וחצי בלבד מקנה הנשימה. בעקבות הפציעה עבר הרב שוואקה חודשים של שיקום.