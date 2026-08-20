תיעוד | טייסת 190 עזבה את הדרום ועברה לרמת דוד צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר השלים את העברתה של טייסת מסוקי הקרב 190 ("מגע הקסם") מבסיס רמון שבנגב (כנף 25) לבסיס רמת דוד בצפון (כנף 1), בתום כ-25 שנה שבהן פלגה מהדרום.

המהלך יצא לפועל כחלק מהפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר, ומטרתו לפזר את מערך מסוקי הקרב בין דרום הארץ לצפונה כדי למקסם את זמינות הכוחות ולהבטיח תגובה מהירה להגנת הגבולות.

טקס המעבר הרשמי נערך בבסיס רמת דוד במעמד מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד בסיס רמת דוד, אלוף-משנה א', ומפקד טייסת 190, סגן-אלוף א'. באירוע השתתפו גם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ומפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז.

במהלך המלחמה פעלה הטייסת בזירות מרובות. צוותיה תקפו מטרות טרור, חיסלו מחבלים והעניקו סיוע אווירי צמוד ללוחמים המתמרנים על הקרקע. לצד זאת, היחידה קיימה משימות הגנה אווירית, ובמהלך מבצע "עם כלביא" ומבצע "שאגת הארי" אף יירטה כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר שטח המדינה. היכולת לפעול בגמישות ובמהירות במגוון משימות הובלטה לאורך כל הלחימה, בהתאם לצרכים המבצעיים של החיל והמערכה.

האלוף טישלר אמר כי "ב-7 באוקטובר קיבלתם החלטות קשות, הפעלתם אש להגנת היישובים, סיכלתם מאות מחבלים, הצלתם חיים ופעלתם כתף אל כתף עם האזרחים והלוחמים על הקרקע. לצערי, לא היה בזה די כדי לשנות את הטרגדיה הלאומית, אבל עבור אותם אנשים אשר בגזרתם פעלתם - זה כל מה שהיה להם, וזה היה המון. תוך כדי המלחמה בער בכם הצורך והחובה להשתנות - להטמיע את לקחי המלחמה.

המהלך הזה הוא חלק מהתחקיר החיילי ומההשתנות הרחבה של חיל האוויר. בגבולות, בתמרון ובעומק, אנחנו נמשיך לדרוש מעצמנו, להתאים את החיל למציאות המתהווה, ולהיות מוכנים להמריא את כל העוצמה - מול כל אויב, בכל זירה, בכל טווח", הוסיף.

מפקד בסיס רמת-דוד ציין כי "חיל האוויר ניגש לתחקר את כישלון ה-7 באוקטובר במהירות. למדנו על חשיבותו העצומה של מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות המדינה ולסיוע לכוחותינו הלוחמים. אני מצדיע לטייסי הפתן, הסדירים ואנשי המילואים, שמפגינים אומץ לב מול פני הסכנה - חתירה למגע, רעות, צניעות, עצמאות ויוזמה. אני מצדיע למערך הטכני, לצוותי הקרקע, לדרג א' ולדרג ב', ולאנשי הטייסת העוברים היום לבסיס רמת-דוד. אתם עובדים סביב השעון ונלחמים על כל מסוק ומסוק. נשלים את כל המשימות שלנו ונמשיך לפעול יחד, ברעות ובלכידות, כדי להבטיח עתיד טוב בהרבה לילדינו. נרכין ראש לזכרם של הנופלים והנרצחים, נחבק את משפחותיהם, ונמשיך להגן על המדינה הקטנה והאהובה שלנו".

מפקד טייסת 'מגע הקסם' סיכם: "אנחנו נפרדים מנופי המדבר ומשקיעותיו הייחודיות, ועוברים אל הנופים הירוקים, הנחלים וההרים של הצפון. אנחנו מביאים איתנו את היסטוריה הענפה, ניסיון רב ועומק מבצעי. הבית יהיה חדש אך הערכים נשארים זהים. רוח הלחימה והשליחות ימשיכו לאפיין אותנו והמחויבות למשימה תישאר תמיד במקום הראשון. בשלוש השנים האחרונות אנו נלחמים במלחמה שאין צודקת ממנה - מלחמה שהחלה בכישלון העמוק של ה-7 באוקטובר. מאז, אנחנו נמצאים בכל מקום שבו אנו נדרשים ולא עוצרים לרגע".