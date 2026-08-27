הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים הערכת מצב ובה שמע סקירה של האיומים הביטחוניים השונים וההיערכות הנדרשת מצה"ל בתקופה הקרובה.

במהלך הדיון התייחס הרמטכ"ל למוכנות הכוחות ואמר: "אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות מאיראן, לבנון ועד לעזה ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית".

על רקע ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון והקרבה לתקופת החגים, הורה הרמטכ"ל על צעדים מבצעיים מיידיים בשטח: "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד"כ בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב".

זמיר הדגיש את המדיניות המבצעית הברורה שתחול בכלל היחידות בתקופה הקרובה וציין כי "צה"ל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה, רב-זירתית בתקופת החגים - אין הדממות ואין רידוד סד"כ מבצעי".

לצד ההיערכות המבצעית, התייחס הרמטכ"ל גם למשבר הכלכלי ולדיונים על תקציב הביטחון, והתריע מפני ההשלכות של מחסור במשאבים: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם "קופה ריקה". מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".

את דבריו חתם הרמטכ"ל בהבהרה לגבי סדר העדיפויות של פיקוד הצבא: "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".