הסיור לזכר בניהו מלט דביר עמר

ערב יום השלושים להירצחו של סמ"ר בניהו מלט הי"ד, התקיימה בשומרון צעדת רכבים מיוחדת לזכרו. האירוע החל בשעה 7:30 בבוקר, כאשר שיירת רכבים מעוטרת בדגלי ישראל ובתמונותיו של בניהו יצאה מחוות גלעד.

מסלול השיירה עבר דרך חוות שובה ישראל, המשיך ליישוב שאנור ולבור יוסף, והסתיים בחוות אל נוה שבצפון השומרון. במהלך הדרך עמדו המשתתפים על מאפייני הנוף וההיסטוריה של האזור.

יהודה מלט, אחיו של בניהו, התייחס במהלך הסיור לנקודות הציון השונות שבהן עברו. בין היתר, הצביע על משאבת מים בריטית היסטורית ששימשה בעבר לשאיבת מים באזור, וכן על מתקנים ששימשו לטיפול בכבשים, בהם בור מים, שוקת ומעבר מיועד. בהמשך הדברים כיוון אל יישוב סמוך ואמר כי הוא עלה לאחרונה. בהתייחסו לנוף שנשקף לאורך המסלול ציין: "זוהי, ארץ ישראל היפה ובגדול".

בעת הביקור בבור יוסף נשאה דברים אימו, סגולה, ועמדה על חשיבות המקום: "עליו צריך לבכות ולשבת שבעה. לאורך כל הדורות, זה המקום הזה. מפה התחילה כל המריבה של עם ישראל, זה המקום, זה הכאב הגדול".

עמישב מלט, אחיו של בניהו, סיכם את המסר מנקודת המבט של האחיזה בשטח: "במקום שבו אין מים - עקרבים ונחשים יש בו, בדיוק כמו במקום שבו אין ישובים יהודים".