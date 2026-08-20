איש הדת השיעי הגולה, השייח' מוחמד אל-פועאני, יצא בביקורת נוקבת וחסרת תקדים נגד ארגון חיזבאללה במהלך ריאיון שהעניק לכאן חדשות. בדבריו האשים את הארגון בהרס המדינה ובפגיעה קשה במעמדה.

בריאיון עמו התייחס אל-פועאני לפעילות הארגון וציין: "הארגון הזה המיט חורבן על לבנון וגרם לנו להיות מושא לשנאה וסלידה".

בהמשך,העמיד בספק את אמינותו של חיזבאללה, והצהיר: "חיזבאללה מתיימר להיות דתי ומטיף לצניעות ולמוסר, אך תוכו אינו כברו. לכן, כל עוד אנשיו אינם עומדים במילתם, הם אינם דוברי אמת".

איש הדת התייחס גם להשפעה האיראנית על העדה השיעית בלבנון ולמחיר הציבורי שהיא גובה. "האיראנים שטפו ל'מוסתזעפין' (המוחלשים) את המוח עם השקר של 'ולאית אל-פקיה' (שלטון חכם הדת המוחלט) והפכו אותם לקורבנות. הם גרמו להם להילחם ולהיהרג וחלומותיהם נגוזו. עכשיו אלו שילדיהם נהרגו נוטרים טינה לחיזבאללה".

כשנשאל האם קיימת אפשרות ראלית שחיזבאללה יתפרק מנשקו, דחה אל-פועאני את הטענה כי מדובר בתרחיש בלתי אפשרי והשיב: "לא, אלו לא חלומות. שים לב מה קרה להם בסוריה - הם ברחו משם".

הוא הוסיף והעריך כי מעמדו של הארגון בקרב הציבור הלבנוני רעוע ביותר. "חיזבאללה יודע שבבוא העת העם יתהפך עליו ויערוך לו משפט שדה. אם כל המדינות יפעלו נגדו במקביל, הוא יקרוס כפי שקרס בסוריה תוך 72 שעות".

את דבריו חתם אל-פועאני בפנייה ישירה ומפייסת לציבור בישראל: "מבחינתנו אתם 'עם הספר' ובמקור אין איבה בינינו לביניכם. דעו שהשיעים הם לא חלק מארגון הטרור, ושהציבור בישראל יאמר לממשלה שלו: 'אנחנו רוצים יחסים טובים עם העם הלבנוני, ובאחריותכם להגשים את זה'".