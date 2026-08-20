בכירים באיראן דחו היום (חמישי) את הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על פתיחת מערכה כלכלית ובידוד נרחב נגד טהרן.

לצד התגובות הכלכליות, דובר משמרות המהפכה שיגר מסר צבאי והצהיר כי איראן ממשיכה לפתח את אמצעי הלחימה שלה.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב ברשת X וטען כי המהלך האמריקני נועד להסיט את תשומת הלב ממצבה של ארצות הברית. "מה שמכונה 'יום הניצחון הכלכלי' הוא הסחת דעת מהמשבר של אמריקה עצמה - חוב חסר תקדים והוצאות ריבית שעולות", כתב.

"העצמת מדיניות כושלת רק תביא תבוסה נוספת - ועוינות מצד האיראנים", הוסיף עראקצ'י. לדבריו, "הטרור הכלכלי האמריקני מאיים על הכלכלה העולמית ועל הריבונות ברחבי העולם".

סגן שר החוץ האיראני קאזם ראריבאבאדי הגיב גם הוא להכרזתו של טראמפ. "אמריקה תיארה את כישלונה הקרב ובא כ'מלחמה כלכלית'", אמר.

במקביל, דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחיבי התייחס ליכולות הצבאיות של איראן וטען כי המדינה ממשיכה להתקדם בפיתוח כלי הנשק. לדבריו, המאמצים כוללים גם שיפור של דיוק אמצעי הלחימה.

"אם תפרוץ מלחמה שוב, הנשק שלנו בוודאי יהיה שונה מבעבר וההבדל עשוי להופיע בראשי הנפץ, בדיוק הפגיעה, בטווח הטילים או בכל תחום אחר", אמר מוחיבי. הוא הדגיש כי איראן לא הפסיקה לייצר ולפתח נשק והוסיף, "אנחנו מתקדמים מדי יום וכל האפשרויות בתחום הזה אפשריות".

התגובות האיראניות מגיעות לאחר שטראמפ הודיע הלילה כי ארצות הברית פותחת במה שהגדיר "המבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי". לדבריו, המהלך נועד להביא ל"מלחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים" נגד איראן.

טראמפ טען כי נתן לאיראן הזדמנות להגיע להסכם עם וושינגטון, אך לדבריו היא לא ניצלה אותה. "אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני. לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה", כתב.

נשיא ארצות הברית הזהיר גם מדינות, מוסדות פיננסיים, עסקים וגופים ממשלתיים ברחבי העולם מפני המשך סיוע כלכלי לטהרן. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", הצהיר.

טראמפ מנה שורה של פעילויות שלדבריו חייבות להיפסק, ובהן הברחת נפט, העברות מזומנים, חלפנות כספים, רישומי כלי שיט וחברות קש. "זה יהיה D-Day כלכלי, ואנו זקוקים לכל בעלות בריתנו שיעמדו לצד ארצות הברית כדי לבודד ולהכריע את האיום האיראני", כתב.

עוד טען טראמפ כי יכולותיה הצבאיות של איראן כבר ספגו פגיעה קשה וכי מצבה הכלכלי הידרדר. הוא חזר על עמדתו שלפיה ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני והצהיר, "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

שעות קודם לכן התייחס טראמפ בשיחה עם כתבים גם לאפשרות של צעדים נוספים נגד איראן. "יש לנו דברים שאנחנו יכולים להטיל עליהם סנקציות נגד איראן. יש לנו סנקציות דרקוניות מאוד, ונראה מה יקרה", אמר.