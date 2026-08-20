פרוש מזהיר את ראשי המשק מחרם חרדי צילום: דוברות

ח"כ מאיר פרוש, שיגר בוועידת "תבונה לכלכלה" בהשתתפות בכירי המשק, אזהרה חריפה לעבר מקבלי ההחלטות וראשי התעשייה.

בדבריו התייחס לגזירות הכלכליות ולעצירת התקציבים למוסדות החינוך וללומדי התורה על רקע הדרישות לגיוס, והגדיר את הצעדים כמערכה מכוונת מצד מערכת המשפט.

חבר הכנסת התבסס על נתוני "מדד תבונה" ומכון "מדגם", מהם עולה כי 41% ממשקי הבית החרדיים נאלצו הצמצם השנה בצריכת מזון בסיסי או להסתמך על תלושי מזון - נתון שמזנק ל-51% בקרב זוגות צעירים ואברכים.

בנאומו תקף פרוש את המדיניות ואמר: "הציבור החרדי נמצא כיום תחת מתקפה חסרת תקדים, ובכלל זה מתקפה כלכלית. השלטון המשפטי מבקש לאיים על עצם הקיום שלנו ועל הזכות שלנו לחיות בארץ ישראל על פי אמונתנו".

הוא המשיך והתייחס לפגיעה התקציבית: "עצירת התקציבים ללומדי התורה, למוסדות החינוך, לגננות, לכל דבר שקשור לציבור החרדי, והגזירות הכלכליות ושלילת הזכויות הבסיסיות של לומדי התורה - כל זה הוא לא שאלה של כסף - זהו ניסיון דורסני ושקוף לפגוע בתורה ולומדיה, בניסיון נואש לכפות עלינו לשנות את אורח חיינו".

בהמשך דבריו החריף את הטון והאשים: "המשמעות היא ברורה, ומה שאמרנו בשנה האחרונה קיבל ביסוס עובדתי בנתונים - מערכת המשפט קיבלה החלטה להרעיב את ילדי ישראל החרדיים. מבחינתם, ילד שאבא שלו לומד תורה, צריך ללכת לישון רעב".

לסיום הציב אולטימטום כלכלי תוך שיוך כוח הקנייה החרדי למערכה. "הם בחרו להילחם בנו מלחמה כלכלית, ולכן, מעל הבמה המכובדת הזו, אני לא אהסס להשיב להם בשפתם. אני רוצה להעביר מסר ברור למקבלי ההחלטות ולראשי המשק: כפי שנחשף פה, הציבור החרדי צורך למעלה מ-51 מיליארד שקלים בשנה".

"המספרים האלו מוכיחים שאנחנו כוח כלכלי אדיר. אם מישהו חושב שהוא יכול להמשיך לרדוף אותנו כלכלית - שידע שאנחנו לא נהסס להשתמש בכוח הצרכני העצום הזה. ברגע האמת, אם גדולי ישראל יתנו את ההוראה, נדע להשתמש בכוחנו הכלכלי כדי להשיג את הדרישה הבסיסית ביותר שלנו: לחיות כאן כיהודים חרדים ללא פשרות, ולצמצם את יכולות הפגיעה בנו", סיכם פרוש.