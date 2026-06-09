במהלך השבוע האחרון פעלו לוחמי קורס הקצינים וקורס המפקדים של חטיבת החשמונאים במרחב ג'נין.

במהלך הפעילות המבצעית, הכוחות עיכבו מבוקשים לצורך חקירה ואיתרו בשטח אמצעי לחימה וחומרי הסתה. צה"ל פרסם תמונות המתעדות את עבודת הלוחמים בשטח.

בימים אלו מתקיים בבסיס האימונים של החטיבה קורס הקצינים החטיבתי הראשון, לצד המחזור השלישי של קורס המ"כים.

קורסים אלו מיועדים באופן ייעודי עבור לוחמים חרדים. ההכשרה הייחודית בבסיס מתבצעת תוך שמירה על סטנדרט מבצעי גבוה במיוחד, המותאם לדרישות הלחימה של צה"ל.

במקביל לדרישות המבצעיות, ההכשרה מתנהלת תוך הקפדה מלאה על אורח החיים החרדי של הלוחמים והמפקדים.

לוחמי החשמונאים בפעילות צילום: דובר צה"ל

לוחמי החשמונאים בפעילות צילום: דובר צה"ל