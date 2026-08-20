ח"כ סוכות בנתב"ג: "התעללות באלפי אנשים" צילום: דוברות

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע היום (חמישי) לנמל התעופה בן גוריון כדי להושיט סיוע לנוסעים שנפגעו מהשביתה, אשר גרמה לעיכובים נרחבים בטיסותיהם של למעלה מ-100 אלף בני אדם ולתורים ממושכים בטרמינל.

במהלך שהותו במקום, מתח סוכות ביקורת חריפה על התנהלות ועד העובדים והעומד בראשו, פנחס עידן.

"מה שקורה היום בנתב"ג זו בריונות בלתי נתפסת של ועד עובדים שחושב שמותר לו הכול", אמר ח"כ סוכות. "הם עשו את זה ברפורמה המשפטית ועשו את זה עכשיו שוב. פנחס עידן לא מבין את מגבלות הכוח במדינת ישראל".

בהמשך בדבריו, הצהיר סוכות כי הוא מתכוון לפעול במסגרת בית המחוקקים במטרה לצמצם את השפעתם של ועדי העובדים, והבהיר כי בכוונתו לקדם נושא זה בכנסת הבאה. "הוועדים מרשים לעצמם לסכל את רפורמת החלב ורפורמות במערכת החינוך. הגיע הזמן להילחם במוקדי הכוח החזקים האלה ולהזכיר להם מי הריבון כאן. בעזרת השם בקדנציה הקרובה נגיש מחדש את הצעות החוק שייאבקו במוקדי הכוח האלה ונחזיר את הכוח לעם".