האם נמצא חיסון יעיל נגד סרטן העור המסוכן מלנומה? חברת מודרנה הודיעה על הצלחה בניסוי חיסון

חברת מודרנה, שהפכה לאחד הסמלים המרכזיים של תקופת הקורונה, רשמה את אחד מימי המסחר הדרמטיים בתולדותיה כאשר שווי המניה שלה זינק ביותר מפי שניים.

הפעם, המנוע מאחורי העלייה החדה אינו חיסון לנגיף, אלא פיתוח אונקולוגי חדשני - חיסון MRNA אישי המיועד למלחמה בסרטן העור המסוכן מלנומה.

ההודעה המשותפת של מודרנה וחברת התרופות מרק עוררה התלהבות רבה בוול סטריט והתקבלה כנקודת מפנה אפשרית עבור החברה, אשר חיפשה את מנוע הצמיחה הבא שלה מאז דעיכת המגפה העולמית.

המחקר הקליני בוחן את השילוב בין החיסון החדש לבין התרופה האימונותרפית מוכרת "קטרודה", בקרב למעלה מ-150 חולי מלנומה בסיכון גבוה שגופם עבר ניתוח להסרת הגידול. המטרה המרכזית של הטיפול המשלים היא למנוע את חזרת המחלה ואת הופעתן של גרורות מרוחקות.

תהליך הפיתוח של הטיפול נשען על התאמה אישית מלאה. רופאה ומדענים שולחים למעבדות החברה בחו"ל דוגמת גידול של המטופל לצד תאי דם בריאים. המטרה היא לזהות את השינויים הגנטיים הייחודיים לגידול הסרטני בהשוואה לתאים התקינים. שוני זה מאפשר למערכת החיסון לזהות את הגידול כגורם זר שיש לסלקו.

על פי ממצאי החברות, השילוב התרופתי עמד בהצלחה ביעדיו המרכזיים. הטיפול מיוצר באופן ייעודי מהחומר הגידולי של כל חולה: החוקרים מנתחים את המאפיינים הייחודיים של הגידול, ועל בסיסם מייצרים חיסון mRNA המלמד את מערכת החיסון לזהות ולתקוף את תאי הסרטן. החיסון מוזרק לשריר הזרוע, שם הגוף מתחיל לייצר את החלבונים שמפעילים את התגובה החיסונית נגד הגידול.

מלבד הטיפול במלנומה, מודרנה ומרק כבר בוחנות את יישום הטכנולוגיה בסוגי סרטן נוספים, בהם סרטן הריאה, הכליה ושלפוחית השתן.

אם השיטה תוכח כיעילה גם במחלות אלו, טכנולוגיית ה-mRNA עשויה להפוך לכלי מרכזי ברפואה מותאמת אישית נגד סרטן. זהו המחקר הראשון מסוגו שמיישם טכנולוגיה זו בתחום האונקולוגיה ומציג תוצאות חיוביות, דבר המסביר את התגובה הנלהבת של המשקיעים שרואים בכך בשורה רחבה גם לטיפול במחלות זיהומיות וגם בגידולים ממאירים.