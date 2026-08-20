שלוש משפחות מהקהילה היהודית-חלבית בארצות הברית הגיעו יחד לישראל הבוקר (חמישי) מניו יורק והן יקבעו את ביתן ברעננה.

מדובר במהלך עלייה ייחודי של משפחות מהקהילה החלבית - קהילה יהודית ותיקה ומבוססת, ששורשיה בעיר חלב שבסוריה ושבניה השתקעו בארצות הברית לפני דורות. לאורך השנים שמרה הקהילה על זהותה, מסורתה ומוסדותיה הקהילתיים, וכעת ניכרת בקרב חלק מחבריה התעניינות גוברת באפשרות לעלות לישראל.

ייחודה של העלייה הנוכחית הוא בהחלטת המשפחות לבצע את המהלך יחד ולבנות את חייהן החדשים זו לצד זו.

העלייה הקבוצתית מאפשרת להן לשמר את תחושת הקהילה ורשת התמיכה המשותפת גם במהלך ההשתלבות בישראל. בחירתן להתגורר ברעננה נועדה לסייע למשפחות ולילדים בתהליך הקליטה ובבניית ביתם החדש בארץ.

בשבוע הבא יגיעו משפחות נוספות מהקהילה. כמו כן, עלייה זו מצטרפת לעליית המשפחות מהקהילה הפרסית בניו יורק שהגיעו לישראל בשבוע שעבר - וגם כן בחרו להתגורר ברעננה.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, אמר כי "עלייתן של שלוש המשפחות מהקהילה החלבית היא אירוע מרגש ובעל משמעות. מדובר במשפחות צעירות, שבוחרות לעזוב חיים מבוססים בארצות הברית, להגיע יחד לישראל ולגדל כאן את ילדיהן. העלייה הקבוצתית הזו משקפת התעוררות ציונית בקרב קהילות יהודיות ותיקות ומבוססות וממחישה את כוחה של הקהילה להפוך את חלום העלייה לצעד ממשי. אנו מקבלים את המשפחות בברכה ונלווה אותן בדרכן לבנות בישראל בית, עתיד ותחושת שייכות".