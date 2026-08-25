המונים ליוו אמש למנוחות את הרה"ח ר' מנחם קלוגמן ז"ל, מותיקי ובכירי הפובליציסטים ביומון החרדי "המודיע" ומחשובי חסידות גור בבני ברק, שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 90.

מסע הלוויה החל בביתו שברחוב הרב שך בבני ברק, עבר דרך בית החסידים דגור ברחוב שטרסר, והסתיים בבית העלמין בקרית שאול, שם נטמן המנוח לעיני קהל רב של בני משפחה, מכריו ומוקירי זכרו.

קלוגמן, שכתב במשך עשרות שנים תחת שם העט "מ. נבון" ואת הטור המיתולוגי "איפכא מסתברא", נודע כמי שעיצב את דעת הקהל במגזר החרדי בסוגיות דת ומדינה.

למרות שבשנים האחרונות איבד את מאור עיניו ונחלש מאוד, הוא המשיך בעקביות להכתיב את מאמריו לבנו, כאשר טורו האחרון פורסם רק ביום שישי האחרון תחת הכותרת "השמאל משוכנע בניצחונו".

לצד עבודתו העיתונאית, שימש כסגן יו"ר המועצה הדתית בתל אביב-יפו מטעם אגודת ישראל והותיר אחריו שושלת עיתונאים וצאצאים הממשיכים את דרכו.