בעקבות התקיפה האנטישמית הקשה בבית הכנסת המרכזי במנהטן, התכנסו מנהיגים יהודים, אישי ציבור ונציגי קהילות שונות לעצרת מחאה וחיזוק, בדרישה לשים קץ לגל האנטישמיות הגובר בעיר ולהגביר באופן משמעותי את האבטחה סביב בתי הכנסת והמוסדות היהודיים.

העצרת נערכה תחת הכותרת "זה לא יעבור בשתיקה", לאחר שבמהלך תפילות השבת פרץ לבית הכנסת המרכזי בעיר לארי מונטס, בן 46, ועל פי התביעה הפדרלית השמיע קריאות אנטישמיות, השחית רכוש, תקף מתפללים ונגח במאבטח שניסה לבלום אותו. נגד החשוד הוגשו אישומים פדרליים בגין פשע שנאה.

בדברים שנישאו בעצרת הודגש כי האירוע החמור אינו עומד בפני עצמו, אלא מצטרף לשורה ארוכה של תקיפות, איומים ומעשי השחתה נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי ניו יורק ובערים נוספות בארצות הברית.

נשיא ארגון 'Impact', דניאל רוזן, אמר כי המסר של העצרת הוא שהקהילה היהודית תעמוד מעתה על המשמר מול כל אירוע אנטישמי. לדבריו, אין מדובר רק בבית הכנסת שהותקף אלא בכלל בתי הכנסת ובשרשרת אירועי האלימות המתרחשת ברחבי העיר והמדינה.

גם חבר בית המחוקקים של מדינת ניו יורק דייוויד ופרין קרא להגיב בתקיפות לכל אירוע של שנאה נגד יהודים, והדגיש כי המאבק באנטישמיות חוצה מחנות פוליטיים ואינו ענין מפלגתי.

דוברים נוספים התריעו מפני האווירה הציבורית המסוכנת ומפני התבטאויות העלולות, לדבריהם, להעניק רוח גבית לגילויי השנאה.

במהלך העצרת הועלו גם טענות בנוגע לרמת האבטחה של מוסדות יהודיים בעיר, כאשר הדוברים דרשו מן הרשויות להקצות משאבים נוספים להגנה על בתי הכנסת, מוסדות החינוך ומרכזי הקהילה.

הנתונים שהוצגו במקום ממחישים את היקף התופעה. על פי נתוני משטרת ניו יורק, פשעי השנאה נגד יהודים בעיר עלו בשנה האחרונה ב-8.5 אחוזים, וכיום הם מהווים יותר מ-56 אחוזים מכלל פשעי השנאה המדווחים בעיר, זאת בשעה ששיעור היהודים באוכלוסיית ניו יורק עומד על כעשירית בלבד.

בעצרת השתתפו לצד נציגי הציבור גם נציגים מקהילות נוספות, שביקשו להביע הזדהות. המארגנים הבהירו כי מטרת הכינוס היא לשדר מסר חד לרשויות ולציבור כולו: בתי הכנסת והקהילות אינם יכולים להמשיך לחיות תחת איום מתמיד, והמאבק באנטישמיות מחייב פעולה נחושה ומתמשכת.