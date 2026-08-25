שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע אמש (שני) על קמפיין "יום פלישה כלכלי" שנועד לבודד את איראן מהכלכלה העולמית, תוך איום בסנקציות נגד גורמים שימשיכו לקיים קשרים עסקיים עם טהרן.

המהלך הוא חלק ממאמצי וושינגטון לנתק את עורק החיים המסחרי שמונע את קריסת כלכלת איראן במהלך כמעט שישה חודשי המלחמה. אף שפרטי האכיפה אינם מלאים, האיום האמריקני מעמיד את וושינגטון במסלול התנגשות אל מול שותפות הסחר המרכזיות של טהרן ברחבי העולם.

סין נחשבת לרוכשת הגדולה ביותר של נפט איראני המהווה כ-90% מייצוא הנפט של המדינה, כאשר בתי הזיקוק העצמאיים במדינה רוכשים את מרבית הנפט תוך שימוש במתווכים ומחוץ למערכת הדולר. בייג'ינג הביעה התנגדות גלויה לעיצומים וטענה כי לחץ כלכלי לא יפתור את המחלוקות, אך מומחים מעריכים כי מוסדותיה הפיננסיים יצייתו לסנקציות האמריקאיות כדי להימנע מאיבוד הגישה למערכת הדולר ולשוק האמריקני.

במקביל, איחוד האמירויות השעתה בשבוע שעבר את כלל העסקאות המסחריות והפיננסיות עם טהרן, בעקבות ירי שני טילים בליסטיים לעבר שטחה אשר אחד מהם כוון למכליות בבעלות אמירתית.

טורקיה ועיראק מקיימות אף הן קשרי מסחר ורכש אנרגיה בהיקפים נרחבים מול טהרן. טורקיה מייבאת גז טבעי מאיראן בהיקפים משמעותיים לצד ייצוא מכונות ומוצרים חקלאיים, וטרם אותתה על כוונה לנתק את קשריה המסחריים עם שכנתה. עיראק, התלויה בחשמל ובגז האיראני לצורך הפעלת תחנות הכוח שלה בהיקף של מיליארדי דולרים בשנה, עלולה לספוג פגיעה ישירה ביכולתה להעביר תשלומים בגין אספקת האנרגיה בשל הסנקציות החדשות.

הודו, שנמנית עם חמש שותפות הסחר הגדולות של איראן, חידשה בחודש אפריל האחרון את ייבוא הנפט הגולמי לאחר שבע שנות הפסקה, בעקבות הקלה זמנית בעיצומים מצד ארצות הברית. עם זאת, הסחר בין המדינות, הכולל גם ייצוא מוצרי מזון ותרופות מהודו, יעמוד כעת למבחן מול האיומים האמריקניים להטיל סנקציות על בתי הזיקוק ההודיים שרכשו אנרגיה מאיראן.