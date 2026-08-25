סקר של סוכנות הידיעות "רויטרס" מעלה כי שיעור התמיכה בקרב הציבור האמריקאי במלחמה באיראן נמצא בשפל מאז פרוץ המערכה הצבאית.

על פי הסקר החדש, רק 31 אחוזים מהאמריקאים תומכים בפעולה צבאית מול איראן. מדובר בירידה לעומת 37 אחוזים שתמכו במלחמה מול איראן בסקר בחודש מרץ, וכן 34 אחוזים שתמכו במלחמה בסקר מוקדם יותר החודש.

הירידה בתמיכה נרשמה בעיקר בקרב המצביעים הרפובליקנים, כאשר 69 אחוזים מהם תומכים במלחמה מול איראן כעת, לעומת 77 אחוזים שתמכו בה בסקר בחודש מרץ.

במקביל לירידה בתמיכה במלחמה, גם התמיכה בנשיא טראמפ עצמו ירדה לשפל. רק 33 אחוזים מרוצים מהביצועים של טראמפ בבית הלבן, הנתון הנמוך ביותר בשתי הקדנציות של טראמפ כנשיא.

האמריקאים גם פסימיים בנוגע לאפשרות שהמלחמה תסתיים בקרוב 83 אחוזים מהנשאלים אמרו כי "המלחמה תימשך לתקופה ארוכה", עלייה לעומת 80 אחוזים שסברו כך בסקר הקודם.

נתון מדאיג נוסף עבור הנשיא הוא העובדה כי 33 אחוזים ממשתתפי הסקר אמרו כי "היו מצביעים עבור הדמוקרטים" אם בחירות האמצע היו מתקיימות כעת, לעומת 19 אחוזים בלבד שהיו תומכים בדמוקרטים.

הסקר הקיף 1215 אמריקאים מבוגרים, ונסגר עוד לפני ההכרזה של שר החוץ האמריקאי, סקוט בסנט, על הסנקציות הכלכליות הנוספות שהוטלו על איראן.