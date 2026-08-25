יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן מחק היום (שלישי) פוסט שבו טען כי כוחות צה"ל הועברו מיישובי הדרום ליהודה ושומרון ערב טבח שבעה באוקטובר בגלל חבר הכנסת צבי סוכות. המחיקה הגיעה לאחר שסוכות איים להגיש נגד גולן תביעה.

גולן פרסם את הדברים בעקבות כניסתו של סוכות לכפר מדמא וניתוץ אנדרטה לזכר מחבל. "צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה"ל עלו ערב ה-7.10 לשטחים במקום להישאר בדרום", כתב גולן.

בהמשך החריף יו"ר הדמוקרטים את הביקורת, "אותו אדם שפרץ לבסיסי צה"ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".

גולן הוסיף, "אצל הקואליציה הזאת, הלהבות הן שיטת עבודה. עוד עימות, עוד הסתה, עוד הצג ועוד". זמן קצר לאחר פרסום הדברים הגיב סוכות והציב לגולן אולטימטום למחיקת הטענה בנוגע להסטת הכוחות.

"יש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה. לא היה ולו חייל אחד שעלה בגללי מהדרום ליו"ש", כתב סוכות. הוא הוסיף, "אם לא תמחק תיתבע ותצטרך לשלם בדיוק כמו חברך הטוב דן הראל".

כעבור כשעה מחק גולן את הפוסט. המחיקה מגיעה כחודשיים לאחר שבית משפט השלום ברמלה פסק בתביעת לשון הרע שהגיש סוכות נגד האלוף במילואים דן הראל.

בית המשפט קבע כי הראל ישלם לסוכות פיצוי בסך 35 אלף שקלים, לאחר שטען בראיון טלוויזיוני כי ערב אירועי שבעה באוקטובר הוסטו כוחות צבא כדי לאבטח את סוכות בחווארה.