מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם היום (שלישי) על 18 תחומי שיפוט חדשים ליישובים ביהודה ושומרון.

המהלך בוצע לאחר עבודת מינהלת ההתיישבות והמינהל האזרחי, וכחלק ממה שמגדיר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' "מהפכת ההתיישבות".

תחומי השיפוט נחתמו עבור שורה של יישובים חדשים במספר מועצות. בין היישובים שנכללו במהלך: דיה בבנימין, שא-נור מזרח ושירה (ראש העין מזרח) בשומרון, אלישע וצורי בבקעת הירדן, וכן קרן יער (יער אל קרן), משואות הר, גבעות עדולם ופני קדם בגוש עציון.

לצד היישובים החדשים נחתמו גם תיקונים לתחומי השיפוט של יישובים ותיקים. בין היתר נכללו במהלך לשם, איתמר וריחן בשומרון ומשכיות בבקעת הירדן.

במסגרת המהלך צפויים גם שינויים משמעותיים בתחומי כמה מועצות מקומיות. בקרני שומרון תורחב שכונת דורות והיא תצטרף להסכם הגג של המועצה עם רשות מקרקעי ישראל.

באפרת תורחב שכונת גבעת העיטם, מהלך שלפי ההודעה יאפשר בנייה של אלפי יחידות דיור חדשות. באורנית צפויה המועצה לחצות לראשונה את גדר ההפרדה ולהתרחב באופן משמעותי צפונה, עם מאות יחידות דיור חדשות.

סמוטריץ' בירך על החתימה ואמר, "חתימת האלוף על 18 תחומי השיפוט החדשים הוא עוד צעד משמעותי במהפכה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. שברנו שיא שלא היה מעולם, ותוך פחות משנה קידמנו 70 תחומי שיפוט חדשים".

סמוטריץ' הוסיף, "מרגש לראות את היישובים החדשים הרבים שהולכים ומוקמים ואת ההתיישבות הצעירה והוותיקה שמוסדרים ומתפתחים".

השר הוסיף: "אל מול ממשלת אייזנקוט-ליברמן-גולן שרוצה ומתכננת לפנות יישובים ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו מחזקים ומבצרים את ההתיישבות", אמר. סמוטריץ' חתם בתודה לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות "על הובלת המהלכים החשובים".