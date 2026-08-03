ימים ספורים לאחר העלייה לקרקע של נקודת ההתיישבות החדשה "שער העוז", המרחיבה את גבולות קדומים דרומה, מדווחים אנשי החווה על שורת אירועים ביטחוניים וסביבתיים שאותרו במרחב.

לדבריהם, במהלך סיורים שביצעו בשטח התגלה מקום מסתור ששימש, לטענתם, גורמים עוינים, ובו נמצאו מקוש ומספר סכינים.

עוד נטען כי בכמה מקרים שונים נתפסו מיכליות של ערבים ששפכו ביוב בניגוד לחוק סמוך לקידוחי מים, באופן שעלול היה לגרום לזיהום הקרקע ולפגיעה בתשתיות.

בנוסף, מסרו כי במסגרת הפעילות במרחב נתפס והוחרם מכבש פלסטיני שעבד בשטחי C והכשיר שטח במטרה ליצור רצף בין הכפרים פונדוק וחג'ה.

עם גילוי הממצאים, תפיסת המכליות והחרמת הכלים הכבדים, הועברו כלל המקרים והדיווחים לטיפול מיידי של כוחות צה"ל, עימם עובדת המועצה בשיתוף פעולה.

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, אמר: "ימים בודדים חלפו מאז הרחבנו את קדומים דרומה עם הקמת חוות 'שער העוז', והנוכחות היהודית בשטח כבר מוכיחה את עצמה הלכה למעשה. מנענו כאן אירועים שיכלו להסתיים בפגיעה בנפש ובפגיעה בתשתיות המים שלנו. אנחנו נמשיך את ההיערכות והפעילות העצימה בשטח כדי להגן על היישוב ולשמור על המרחב כולו מכל איום".