היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרה סיכלה אתמול כנס המזוהה עם הרשות הפלסטינית, שתוכנן להתקיים במתחם בעיר העתיקה בירושלים. במשטרה מסרו כי האירוע תוכנן בניגוד לחוק.

פעילות מודיעינית של ימ"ר ירושלים הובילה לאיתור ההכנות לקראת הטקס. בעקבות המידע שנאסף הועברו הממצאים לעיונם ולאישורם של מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בן גביר חתם בעקבות הממצאים על צו האוסר את קיום האירוע. לאחר הוצאת הצו הגיעו בלשי היחידה המרכזית יחד עם שוטרי מרחב דוד למתחם שבו תוכנן הכנס.

השוטרים הבחינו במקום בהכנות לקראת האירוע ובמספר אנשים שנכחו במתחם. הם הודיעו לנוכחים על הצו האוסר את קיום האירוע ובכך מנעו את קיומו.

במשטרה ציינו כי מחוז ירושלים ממשיך לפעול לחיזוק הריבונות והמשילות בירושלים בכלל ובמזרח העיר בפרט. הפעילות כוללת, לדברי המשטרה, איסוף מודיעין, סיכול תשתיות טרור ומניעת כנסים ואירועים המזוהים עם הרשות הפלסטינית ונערכים בניגוד לחוק.

עוד נמסר כי במשטרה רואים באירועים מסוג זה כאלה העלולים להסית, להתסיס ולפגוע במרקם החיים של תושבי העיר.