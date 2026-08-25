נתונים רשמיים של המשרד לביטחון לאומי, אשר נחשפו באתר וואלה, מצביעים על מגמת ירידה חדה בהיקף הגיוס של אזרחים מוסלמים וערבים לשורות משטרת ישראל.

על פי הנתונים המוצגים, במהלך ארבע השנים שבהן מכהן איתמר בן גביר בתפקיד השר לביטחון לאומי, נרשמה צניחה משמעותית במספר המתגייסים מקרב הציבור הערבי (לא כולל המגזר הדרוזי), ומספרם הכללי של השוטרים המוסלמים בארגון נותר נמוך מאוד.

מהנתונים המתייחסים לשנת 2025 עולה כי מצבת כוח האדם הכללית במשטרת ישראל עמדה על 36,856 שוטרים. במהלך שנה זו התגייסו למערכת 3,294 שוטרים חדשים.

עם זאת, התפלגות המגויסים מראה כי רק 96 מתוכם היו מוסלמים, 2 מתגייסים היו בדואים ו-12 היו נוצרים ערבים. נתונים אלה משקפים שיעור של 0.26% בלבד של מתגייסים מוסלמים, בדואים וערבים נוצרים מתוך סך המתגייסים החדשים באותה שנה.

גורמים במשרד לביטחון לאומי מייחסים את המגמה לשינוי במדיניות הסינון. לדברי הגורמים, הירידה במספר המתגייסים המוסלמים נובעת מהנחיה לפיה כל המועמדים לגיוס נדרשים לעמוד באותם תנאי סף מינימליים, הכוללים ציון דפ"ר (בדרך כלל 4 מתוך 9) והפגנת ידע בשפה העברית.