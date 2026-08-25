לקראת פתיחת עונת הסליחות, תופעת האירועים המוזיקליים הממותגים כמעמדי סליחות המלווים בנגנים ובתזמורות חוזרת לכותרות, אך הפעם תחת מתקפה הלכתית נוקבת.

דיינים ופוסקי הלכה פרסמו היום מכתב 'דעת תורה' שבו הם מזהירים מפני הפיכת שעות התפילה והתחנון למופעים מוזיקליים וערבי בידור.

במכתבם קובעים הרבנים כי ניתוק עמוד התפילה ממסורת האבות והחדרת כלי זמר למעמדים אלו מגיעים מיסוד של "חוקות הגויים" וחיקוי דפוסים רפורמיים.

על בסיס זה, מפרסמים הרבנים שורה של איסורים מחייבים הכוללים איסור מוחלט על קיום מעמדי תפילה, הלל וסליחות בליווי כלי זמר, כאשר איסור זה חל באופן שווה על המנגנים, על החזנים ובעלי התפילה, ועל כלל הקהל המשתתף באירועים אלו.

לצד זאת, נאסר על גבאי בתי כנסת ובעלי אולמות לאפשר או להשכיר מקומות לקיום מופעים מסוג זה, ונאסר לחלוטין על רשויות או גורמים ציבוריים להעניק להם תקציבים או כל סיוע עקיף אחר.

פסק הלכה זה מהווה המשך ישיר למחאות דומות שהשמיעו גדולי הפוסקים בשנים האחרונות נגד המסחור והמוזיקליות של ימי הסליחות. כעת, עם פתיחת עונת התשובה והרחמים, שבים הרבנים להרים את דגל ההלכה ומבהירים כי מטרתם היא לגדור גדר ולשמור על צביונם המקורי של הימים הנוראים.