תפילה לשובם של החטופים בכותל בנוכחות שורדי שבי הקרן למורשת הכותל המערבי

למעלה ממאה אלף מתפללים הגיעו הלילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי והאחרון, החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו ברחבת הכותל המערבי, החל משעות הערב המוקדמות ועד השיא במעמד המרכזי ברחבת הכותל, המרפסות והסמטאות מסביב, בכל אגן העיר העתיקה.

במעמד השתתפו שורדי השבי אלי-ה כהן ובת זוגתו זיו עבוד, עומר שם טוב, רומי גונן וילנה טרופנוב, כאשר קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובהערכה רבה. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, נשא תפילה מיוחדת בנוכחותם של שורדי השבי, לשובם של החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.

המעמד התקיים בנוכחות הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל; והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל; הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש ישיבת מרכז הרב הגאון רבי יעקב שפירא שליט"א, ראש העיר ירושלים משה ליאון, שרים, אישי ציבור, וקהל רב.

במהלך המעמד נשאו רבבות המתפללים, יחד עם הרבנים, תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

מפאת הרבבות שגדשו את רחבת הכותל, המעמד הועבר בשידור חי על מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל, על גבי חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה ובכיכר צה"ל, כדי לאפשר לקהל הרבבות להתחבר לאווירת הסליחות מרחבת הכותל, באמצעות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.



