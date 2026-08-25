שעות לאחר ההכרזה הרשמית על הקמת מפלגת "עמך ישראל" וחשיפת המתמודדים מטעמה לכנסת, פנה בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, באופן אישי אל המועמדים בחשבונותיהם ברשתות ודרש מהם לאחד כוחות בימין כדי למנוע פיצול שיביא לנפילת המחנה כולו.

בפנייתו הציג יאיר נתניהו ניתוח פוליטי משלו. "אם אתם רצים לבד ולא מתאחדים עם סמוטריץ - מתמטית לא יכול להיות שום תרחיש אחר מלבד שלושת התרחישים הבאים - 1. אתם לא עוברים את אחוז החסימה, שורפים קולות לימין וממליכים את ממשלת איזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס. 2. אתם עוברים את אחוז החסימה, מורידים את סמוטריץ מתחת לאחוז החסימה וממליכים את ממשלת אייזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס".

הוא הציג גם תרחיש שלישי. "3. אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אבל לוקחים מספיק קולות מסמוטריץ' כדי שגם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וממליכים את ממשלת איזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס. מתמטית לא יכולה להיות שום תוצאה אחרת, זו עובדה, לא דעה. אתם תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את ממשלת רבין ואסון אוסלו".

מוקדם יותר תקף ראש הממשלה עצמו את וינטר והזהיר: "אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה - הוא יפיל מפלגות אחרות".

נתניהו פנה לוינטר, אבי מעוז ומשה פייגלין ודרש מהם לקחת אחריות על גורל גוש הימין. "פייגלין וינטר, אבי מעוז - או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות. אם אתם דואגים לארץ ישראל ולעם ישראל זה מה שאתם צריכים לעשות".