יובל דיין & גלי עטרי - אין לי לילות

הזמרת יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי, "הנה באו הימים", ובתוכו שיתוף פעולה ראשון עם גלי עטרי.

השתיים נפגשות בשיר החדש "אין לי לילות", העוסק בכאב, בחלומות ובתחושות שמלוות את התקופה.

השיר נפתח בשאלות "מה קרה לנו?" ו"מי נגע לנו במנגינה הזאת?", וממשיך לתיאור של מציאות שבה משהו השתנה והחלומות נדחקו הצידה. בהמשך עולה גם תחושת חוסר הוודאות, לצד הציפייה שמישהו יבוא ויושיט יד.

בפזמון שרות השתיים על לילות וימים ללא שקט ועל ההמתנה במרפסת, לצד תחושות של בדידות ואשמה. "אין לי לילות, אין לי ימים, אין לי שקט", הן שרות, ובהמשך שואלות, "האם זה לעד?".

"אין לי לילות" מתואר כשיר שמבקש לדבר את התקופה דרך חוויה אישית ורגשית. מילותיו נעות בין הכאב והקושי לבין הגעגוע לקרבה ולתחושת ביטחון.

השיר החדש נכלל כאמור באלבומה השביעי של דיין, "הנה באו הימים". זהו המפגש הקולי המשותף הראשון שלה עם עטרי.