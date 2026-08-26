פרסום ראשון. שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי ייכנס לעובי הקורה ויטפל בסערה שהתפתחה בגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב בני ישיבות להיכנס לנמ"ר עם חיילת בניגוד לפקודות.

במהלך ישיבת הממשלה פנה אל כ"ץ השר עמיחי אליהו וביקש את התערבותו בנושא. כ"ץ השיב כי מיד לאחר הישיבה ידאג לטיפול בסוגייה ולחידוד הנהלים.

הסערה התעוררה לאחר ששלושה לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית - וכשהם פועלים בהתאם לפקודת השירות המשותף. בעקבות האירוע הוטל על כלל לוחמי המחלקת בני ישיבות עונש ריתוק למשך 21 ימים, ובצה"ל אף נשקלה האפשרות להדיח את השלושה מתפקידי לחימה.

לערוץ 7 נודע כי הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, והרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן, שתלמידים מישיבותיהם משרתים במחלקה, הורו לתלמידיהם שלא לעלות לרכב.

על פי גורמים המעורים בפרטי המקרה, לאחר ששלושת הלוחמים הודיעו כי לא יעלו לנמ"ר, נשאלו יתר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית. לטענת הלוחמים, איש מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

בעקבות האירוע החליטו המפקדים להטיל על כלל לוחמי המחלקה ריתוק של 21 ימים. במקביל, נבחנה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים שסירבו מהמשך שירותם כלוחמים.

איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי הוא מגבה את הלוחמים, "באיגוד מדגישים שהלוחמים פעלו על פי פקודת השירות המשותף, ומצופה מצה"ל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, ובהתאם לכך כמובן אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פי הפקודה.

באיגוד ציינו כי לאחרונה ישנה התרופפות גדולה בציות של מפקדים לפקודות המאפשרות לחייל שומר הלכה לשרת לפי אמונתו, דבר שרומס את זכויות ואת אורח החיים של החיילים. הדבר הזה חייב להשתנות ומהר!".