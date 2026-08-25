שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום את מפקדי ולוחמי צה"ל בכתר החרמון שבסוריה, וקיים הערכת מצב עם בכירי צה"ל בגזרה. במהלך הביקור הצהיר כ"ץ כי כוחות צה"ל יישארו באזור כל עוד נשקפים ממנו איומים על ישראל.

בביקור השתתפו סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, ראש מנהלת סוריה בצה"ל אלוף רסאן עליאן, מפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי, המזכיר הצבאי של שר הביטחון תא"ל הישאם איברהים ומפקדים נוספים.

כ"ץ קיבל סקירה מקיפה ממפקדי צה"ל ושיבח את המפקדים והלוחמים, בסדיר ובמילואים, על פעילותם בגזרה.

"אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון", אמר כ"ץ.

לדבריו, מהמקום משקיפים הכוחות "על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, משקיפים על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל".

שר הביטחון התייחס לאיומים הנשקפים מהצד הסורי של הגבול, "מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר: חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים, מכל כיוון המטרה שלהם היא תקיפת מדינת ישראל".

לדבריו, "צה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו - זה הלקח המרכזי מ-7 באוקטובר".

כ"ץ ציין כי צה"ל פועל באופן שוטף בגזרה נגד איומים שונים, "יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש".

הוא ניצל את הביקור גם להעברת מסר ישיר לנשיא סוריה. "המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה: כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו", אמר כ"ץ. "כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".

בהמשך התייחס שר הביטחון גם למעורבות הטורקית בסוריה והבהיר כי ישראל פעלה כדי למנוע התבססות שעלולה לסכן את האינטרסים הביטחוניים שלה. "פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד", אמר.

כ"ץ הוסיף כי ישראל פעלה גם נגד התשתיות הצבאיות שהותיר אחריו משטר אסד, "אנחנו פעלנו על מנת שסוריה לא תהווה איום על מדינת ישראל, השמדנו את כל התשתית האסטרטגית של צבא אסד במהלומה של מספר ימים".

לדבריו, צה"ל ממשיך לפעול באזור מול האיומים, "מטפלים כאן באיומים להבטיח את הביטחון וכך נמשיך לעשות".