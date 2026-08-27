אחרי שאלפי רווקים ורווקות השתתפו באירועי "עת לאהוב" בשנים האחרונות, האירוע חוזר ב-8 בספטמבר במתכונת חדשה: כנס בוטיק ל-300 משתתפים בלבד, שיחבר בין היכרויות, ספידייטים, תוכן ומופע מרכזי בערב אחד.



ביום שלישי, כ"ו באלול (8.9.26), יקיימו הקריה האקדמית אונו ופרויקט 252 בקמפוס תלפיות בירושלים את כנס "עת לאהוב", המיועד לרווקים ורווקות מהמגזר הדתי-לאומי בגילאי 20-35. השנה הוגבל מספר המשתתפים ל-300 בלבד, במטרה לאפשר יותר מפגשים אישיים, שיחות והזדמנויות אמיתיות להיכרות.

"באירועים הגדולים גילינו עד כמה יש ביקוש עצום למקום שמאפשר גם להכיר וגם לקבל כלים מעשיים בדרך לזוגיות", מספר צוריאל גביזון, מייסד קהילת פרויקט 252. "הפעם רצינו לקחת את כל מה שעבד בכנסים הגדולים ולבנות אירוע שבו פחות הולכים לאיבוד בתוך קהל ענק, ויש יותר הזדמנויות אמיתיות לפגוש, לדבר ולהכיר בגובה העיניים".

הכנס ייפתח בשעות אחר הצהריים ויציע שילוב עשיר ומגוון של הרצאות ממיטב המרצים, מפגש ושיח, דוכני אוכל ועוד, אשר יפעלו במקביל לאורך כל שעות אחה"צ ויאפשרו לכל משתתף לבחור את המסלול המתאים לו.

ספידייטים ומרחב דיגיטלי: מרחב היכרויות מגוון

במהלך הערב יתקיימו מגוון הרצאות, סדנאות וספידייטים שיאפשרו למשתתפים להכיר כמה שיותר אנשים חדשים בפרק זמן קצר, בשיחות קלילות ובאווירה שמטרתה להפיג את המבוכה והלחץ המאפיינים לא פעם דייטים ראשונים.

לצד המפגשים הפרונטליים, תפעל במתחם אפליקציית ההיכרויות הייעודית של פרויקט 252 בזמן אמת. המערכת תאפשר לכל משתתף ומשתתפת לראות מי נוכח באירוע, לסמן עניין הדדי ולהמשיך בשיחה בנוחות גם מחוץ לסבבים המתוכננים.

"הרעיון הוא לא להסתמך על דרך אחת בלבד להיכרות", מסבירים בפרויקט 252. "יש מי שמרגיש הכי טבעי בספידייט, יש מי שיעדיף לגשת לשיחה שקטה בסיום הרצאה, ויש מי שדווקא קל לו יותר לשבור את הקרח דרך האפליקציה. ככל שיוצרים יותר נקודות מפגש מגוונות, כך גדל הסיכוי שחיבור אמיתי ומשמעותי אכן יתרחש".

כנס עת לאהוב - בקריה האקדמית אונו צילום: פרויקט 252

נבחרת מרצים ותוכן מעמיק

במקביל למפגשי ההיכרויות, יתקיימו לאורך הערב סדנאות עומק, הרצאות ופאנלים מרתקים שיעסקו באתגרים המרכזיים של עולם הדייטים: זיהוי חסמים רגשיים, שיפור התקשורת הבינאישית, התמודדות עם ספקות והדרך הנכונה לבניית קשר בר-קיימא.

בתוכנית תשתתף שורה ארוכה של מרצים ואנשי מקצוע מובילים: הרב יוני לביא, יעל אמיתי, רוניתה אברהמוף שפירא, הרב דני לביא, פנינה פרייליך, משה שרון ושלמה שיבר. כל אחד מהם יביא זווית ייחודית, כלים פרקטיים ותובנות עמוקות שנצברו מתוך ליווי של אלפי רווקים ורווקות.

בנוסף, יעמדו לרשות המשתתפים מתחמי ישיבה מעוצבים, דוכני אוכל בשרי ופרווה ללא עלות נוספת, שנועדו לאפשר שיחות חופשיות באווירה רגועה ובלתי פורמלית בין הפעילויות השונות. את הערב יחתום אמיר מויאל במופע מרכזי מיוחד.

פורמט בוטיק שמייצר הזדמנות אמיתית

בניגוד לכנסי העבר, שבהם השתתפו מעל אלף איש, השנה הוגבל מספר המשתתפים לכ-300 בלבד, כדי לאפשר יותר מפגשים חוזרים, שיחות והיכרות טבעית לאורך הערב.

כנס "עת לאהוב" יתקיים ביום שלישי, כ"ו באלול (8.9.26), בקמפוס תלפיות של הקריה האקדמית אונו בירושלים (לגילאי 20-35). לאור אופי האירוע, מספר המקומות מוגבל בהחלט ל-300 נרשמים בלבד.

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