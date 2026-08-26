ראש עיריית אשקלון משבח את סמוטריץ׳: "אנחנו חייבים לו הכרת הטוב"

במהלך ביקור של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעיר אשקלון, שיבח ראש העיר תומר גלאם את השר על פועלו במשרד האוצר בכלל, ולתושבי העיר אשקלון בפרט, וקרא לציבור להכיר טובה לשר, ולקוות שימשיך גם בממשלה הבאה.

ראש העיר פתח את דבריו בהתייחסות דווקא למהפכה ההיסטורית שהוביל השר ביהודה ושומרון: "אני רוצה לומר לכם שמדינת ישראל זכתה באדם יקר מאוד, אוהב את ארץ ישראל, אוהב את תורת ישראל - שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שעשה ביהודה ושומרון דברים שאף שר במדינת ישראל לא עשה".

בהמשך דבריו שיבח את הציבור הדתי לאומי: "אני רוצה להזכיר לכל החברים פה, שהציונות הדתית, זה זרם בעם ישראל שכל פעם מוכיח מחדש שהוא הראשון במעלה בכל דבר שקשור למדינה. אם זה בביטחון, אם זה בהקרבה, ואם זה בכל דבר".

ראש העיר המשיך ופנה לשר סמוטריץ': "השר, אני ראיתי ורואה את הפיתוח המואץ, את בנייתה של מדינת ישראל. בנינו פה קרוב ל-30,000 יחידות דיור ועוד בקרוב נבנה עוד 24,000 יחידות דיור. זאת התשובה שלנו לאלה שרוצים לכלותנו. ולא רק הבנייה אלא ההתמדה והעוצמה של הציונות הדתית בארץ ישראל ובמדינת ישראל".

גלאם הוסיף והתייחס להשגים של שר האוצר בתקופה מלחמה מאתגרת: "זה שר אוצר שהיה בתקופות הכי מאתגרות במדינת ישראל - רק תחשבו, אם חלילה לא היה לנו שר אוצר כזה - שמדברים הכלכלה, איפה היא הגיעה ואיפה היא נמצאת היום - באיזה מצב, והוא יעשה את זה בעזרת השם כי הקדוש ברוך הוא יזכה אותו להמשיך איתנו עוד".

לאחר מכן פנה ראש העיר למשתתפים: "באשקלון, כל משפחה ממוצעת קיבלה תוספת של מעל 1,400-1,500 שקלים בחודש בהקלות במס. בנוסף למיליארדים שהגיעו לטובת פיתוח העיר. ומשום הכרת הטוב אני רוצה לומר לכם שברוך השם הרבה שרים עזרו לעיר גם מהשמאל, אבל אף אחד לא האמין שנקבל הקלות במס. אבל שר האוצר הוא היחידי שעמד במילתו כנגד כל הסיכויים. אני רוצה לומר לכם, שהיום זו שעה שהיא מאוד חשובה לעם ישראל. ואני מבין את כל הלחצים של כולם אבל אנחנו חייבים לזכור להכיר את הטוב".