תשעה פלסטינים, בגירים וקטינים, נתפסו אתמול (שלישי) במהלך פעילות אכיפה נגד תופעת הקבצנות בצומת צופים שבכביש 55, סמוך למעבר אליהו.

הפעילות בוצעה על רקע התגברות התופעה בתקופה האחרונה והדאגה שהיא מעוררת בקרב תושבי האזור והנוסעים בציר.

ילדים, נערים ומבוגרים מגיעים לצמתים באזור, מתקרבים לכלי הרכב ומסתובבים בין המכוניות בזמן שהנהגים ממתינים ברמזורים. מעבר למטרד שנוצר לנהגים, התופעה מעוררת חשש בשל הסכנה הבטיחותית והחשש הביטחוני הנלווים לנוכחות בין כלי הרכב.

אתמול בוצעה כאמור פעילות אכיפה בהשתתפות מג"ב אפרים ומת"ק אפרים. במהלך הפעילות נתפסו תשעה פלסטינים, בגירים וקטינים, שעסקו בקבצנות בצומת צופים, והם הועברו להמשך טיפול ומעצר.

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, בירך על הפעילות ושיתף כי בחודשים האחרונים פנה מספר פעמים לגורמי הביטחון בדרישה להגביר את האכיפה. בין היתר שוחח עם מפקד חטיבת אפרים, אל"ם פאיז פארס, ועם מפקד תחנת אריאל, סנ"צ איטל אלמוג, ודרש לפעול באופן רציף עד למיגור התופעה.

קוזניץ בירך על הפעילות, אך הבהיר כי מבחינתו מדובר רק בצעד ראשון: "בעקבות השיחות שקיימתי בתקופה האחרונה עם גורמי הביטחון והדרישה שלנו לטפל בתופעה בצמתים, אתמול בוצעה פעילות אכיפה נוספת בשטח. אני מברך על הפעילות, אבל המבחן הוא בהמשך האכיפה".

לדבריו, יש לוודא שהפעילות אינה מסתכמת באירוע חד-פעמי: "אמשיך לעקוב לוודא שכוחות הביטחון מונעים את תופעת הרוכלות המסוכנת בצומת. נדאג שהאכיפה לא תהיה נקודתית, אלא עקבית ומתמשכת".

קוזניץ הוסיף כי ימשיך לעמוד בקשר עם גורמי הביטחון ולדרוש טיפול בתופעה: "תושבי קרני שומרון והסביבה צריכים לנסוע בכביש בביטחון, בלי הטרדות ובלי חשש. גם אם זה ייקח זמן, אני נחוש למגר את התופעה הזאת".