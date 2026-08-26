הטקס המרגש דוברות הר חברון

היישוב החדש כרמי יהודה עלה היום לקרקע במועצה האזורית הר חברון, עם הגעתן של המשפחות הראשונות שיקימו את הקהילה במקום. במועצה מגדירים את הקמת היישוב כצעד ראשון במהלך רחב להרחבת ההתיישבות באזור מערב יהודה.

כרמי יהודה הוא הראשון מבין ארבעה יישובים חדשים שהמועצה מקדמת באזור. לצדו מתוכננים היישובים מצפה מקדה, מגד ומעלה ענב, שיצטרפו ליישובים הקיימים תלם, אדורה ונגוהות. המהלך נועד ליצור רצף התיישבותי חדש מאזור אשכולות ועד תלם.

הטקס המרגש דוברות הר חברון

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, בירך את המשפחות שעלו לקרקע והודה לגורמים השותפים לקידום ההתיישבות. "הבשורה האדירה כאן היא שאנו עושים מהפכה בפיתוח ההתיישבות בזכות החלטות ממשלת ישראל שיבטיחו את עתיד עם ישראל באזור.

החלום הזה הופך למציאות בזכות שותפי אמת לדרך החל מראש הממשלה , ושרי הקבינט השר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון ישראל כץ, שרת ההתיישבות אורית סטרוק, ושותפנו תנועת 'אמנה' ,החטיבה להתיישבות, ויד ביד עם צה"ל תודה ליישוב תלם שפתח את הלב וחיבק מהרגע הראשון, ומקימי הכרם המופלא שעליו נבנה היישוב.

עומדים כאן איתנו היום מקימי ההתיישבות בהר חברון, דור המייסדים, שיודעים היטב עד כמה רגע כזה אינו מובן מאליו. יחד, אנחנו ממשיכים להעמיק שורשים ולבנות את הארץ.

למשפחות היקרות והחלוצות ברוכות הבאות הביתה, למשפחת הר חברון! מרגש לראות את ביתכם החדש והקהילה שאתם מצמיחים כאן נבנה בע"ה ישוב גדול וגוש התיישבות משגשג ופורח."

במהלך העלייה לקרקע התקיים גם מעמד קביעת מזוזה במבנה הקהילתי של היישוב החדש. את המזוזה קבע רב המועצה האזורית הר חברון, הרב אודסר, שהדגיש בדבריו את משמעות הקמת היישוב והצטרפות המשפחות הראשונות למפעל ההתיישבות באזור.

הרב אודסר אמר במעמד: "מסירות הנפש של התושבים כאן בונה עוד לבנה בבנין הלאומי של עם ישראל. אבותינו צעדו פה ואנו זוכים לשוב לאדמתנו".

במועצה האזורית הר חברון רואים בעלייה לקרקע של כרמי יהודה את פתיחתו של שלב חדש בפיתוח מערב יהודה. הקמת שלושת היישובים הנוספים המתוכננים באזור צפויה להרחיב את מערך היישובים הקיים ולחבר את כרמי יהודה למהלך ההתיישבותי הרחב שמקדמת המועצה.

היישוב כרמי יהודה צילום: דוברות הר חברון

המשפחות הראשונות צילום: דוברות הר חברון