איזנקוט שלל את וינטר כשר ביטחון - וספג מתקפה

יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שלל את האפשרות שתא"ל במיל' עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", יכהן כשר הביטחון בממשלה בראשותו. וינטר הגיב בחריפות והבהיר כי ממילא אין בכוונתו להצטרף לממשלה בראשות איזנקוט.

"לא. אני חושב שעופר וינטר הוא מפקד שדה טוב. הוא לא היה בפיקוד המערכתי אסטרטגי של הצבא, והוא לא היה בתפקידים בכירים", אמר איזנקוט לחדשות 13.

וינטר השיב כי הפער בינו לבין איזנקוט נוגע לתפיסות היסוד הביטחוניות. "תהום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום".

וינטר הוסיף כי הוא מתנגד זה שנים לתפיסת הביטחון שאותה הוביל איזנקוט: "אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת - עם יאיר גולן, עם אהרון חליווה ועם הרצי הלוי".

הוא המשיך, "אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה".

לדבריו, מפלגתו מבקשת להציג תפיסת ביטחון אחרת מזו שהוא מייחס לאיזנקוט: "במשמרת שלנו זה לא יהיה. אנשים חדשים יביאו תפיסות חדשות, הכרעה מהירה, הגירה מרצון, ושחיילי צה"ל תמיד, אבל תמיד, יהיו לפני אזרחי אויב. אנחנו, עמך ישראל, נשנה לטובה".

שר החוץ גדעון סער הגיב: "אם תת אלוף (במיל.) אינו כשיר להיות שר בטחון - איך אדם שלא כיהן מעולם כשר ביצועי במשרד ממשלתי כלשהו כשיר להיות ראש ממשלה?"