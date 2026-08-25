תא"ל במיל' עופר וינטר הכריז הערב (שלישי) בכנס בירושלים על הקמת מפלגת "עמך ישראל", הציג את חברי הרשימה ופרש את עיקרי תפיסתו המדינית, הביטחונית והחברתית. את נאומו פתח בתודה למשתתפים ולארגון שלוה שאירח את האירוע.

"הבחירות הקרובות הן משאל עם", הצהיר וינטר. לדבריו, הציבור יצטרך לבחור "על איך צבא המחר צריך לפעול: יוזמה, תחבולה, הכרעה - או הכלה".

וינטר מנה שורה של סוגיות שלדבריו עומדות להכרעת הציבור, ובהן שילוב חרדים בצה"ל, שילוב ערבים המעוניינים בטובת המדינה, שינוי במערכת המשפט והמאבק בפרוטקשן ובפשיעה "מהנגב ועד לגליל". "או להמשיך ולדבר על לטפל בבעיות, במקום לטפל בבעיות עצמן", אמר.

הוא התייחס גם לאנטישמיות בעולם ואמר כי ישראל צריכה להציב כ"משימת על" את היותה בית לכל יהודי העולם. בהמשך הציב שאלה נוספת, "האם אנחנו רוצים את אותו הרכב פוליטי, בדיוק את אותו הרכב בדיוק, שישב בכנסת בשבעה באוקטובר, או שהגיע הזמן לאנשים חדשים. פחות פוליטיקה - יותר מנהיגות".

לדבריו, יש להכניס למערכת "אנשים שלא לקחו חלק בכשלי השביעי באוקטובר - אלא נלחמו, שילמו מחירים כבדים, ומוכנים להיכנס למגרש הפוליטי כדי לתקן ולבנות מחדש - עבור העתיד של כולנו". וינטר הודה כי המעבר לפוליטיקה אינו פשוט עבורו ועבור חבריו לרשימה.

וינטר סיפר על משפחתו ששרדה את שואת יהודי הונגריה ועל סבתו אסתר גרוס, שלדבריו הצילה את אחותה מרים, ולאחר מכן השתיים עלו לישראל והקימו משפחות. משם עבר לתאר את שירותו הצבאי, שהחל בסיירת מטכ"ל ונמשך בתפקידי פיקוד במגלן, בדובדבן ובחטיבת גבעתי.

"גדלנו על הסיפורים של גבורת הצנחנים, על גבורת לוחמי גולני, שריון ואחרים - ובצדק. גם על גבורת גבעתי צריך לספר", אמר. הוא הזכיר את מייסד החטיבה המתחדשת יהודה דובדבני, את מפקדו עימאד פארס, את אל"ם אסף חממי ז"ל ואת הדר גולדין, בניה שראל וליאל גדעוני ז"ל, "שנלחמו עד טיפת דמם האחרונה ונפלו תחת פיקודי".

בהמשך שיבח את לוחמי המלחמה הנוכחית מחטיבות ויחידות צה"ל. "כולם לוחמי על - שנלחמים יחד. אריות. דור הניצחון", אמר. לדבריו, במשך שנים הוביל לוחמים שבהם פיעמה "רוח של מסירות, של הקרבה, רוח של אמונה ברורה בצדקת הדרך".

וינטר פנה לאנשי הסדיר והמילואים, ללוחמים וללוחמות ולמשפחות המילואים, ואמר, "אתם גיבורי הדור. לא מוותרים על המדינה. אתם האנשים שמדינת ישראל צריכה לשאת על נס". הוא הצהיר כי מפלגתו מבקשת "לשנות את סדר העדיפויות במדינה" ולעצב מחדש את הביטחון הישראלי, והוסיף: "מי שנותן יותר - חייב לקבל הרבה יותר. זוהי העדפה מתקנת אמיתית".

וינטר סיפר כי לצד שנותיו כמפקד וכלוחם, בתקופתו כמזכיר צבאי השתתף בעשרות דיוני קבינט ודיונים מדיניים לצד ארבעה שרי ביטחון. "ראיתי כיצד מתקבלות ההחלטות. ראיתי את הדברים הטובים. ולצערי, ראיתי גם דברים אחרים", אמר.

הוא תקף את התפיסות שלדבריו הובילו להתעלמות מאיומים. "ראיתי איך תפיסות מעוותות גורמות למערכת שלמה לזלזל בחשיבה אחרת, איך המערכת בטיעון של 'מקצועיות' ו'ענייניות' מרחיקה אנשים בעלי דעות אחרות, אוטמת אוזניים, עוצמת עיניים ומתעלמת מהאיומים - גם כשהם כבר ממש כאן, מעבר לגדר".

לדבריו, "ביהירות בלתי נסבלת אנחנו מסבירים לאויב שאנחנו יודעים טוב יותר ממנו למה הוא מתכוון. ולמרות שהוא אומר זאת בפירוש שהוא ישחט אותנו, אנחנו מסבירים לו שהוא רוצה 'הסדרה', שהוא רק רוצה שיפור תנאים". וינטר הוסיף, "ככה - שנים. שנים. ככה בדיוק מגיעים לקונספציה".

בהמשך אמר כי מאז שמחת תורה ואוקטובר 2023 ישראל נמצאת במלחמה שמעצבת את עתידה. "המלחמה הזאת היא גם ההזדמנות שלנו, בעל כורחנו, לחזור לאמת הפשוטה, היסודית", אמר. "אנחנו מסתכלים לאויב בעיניים - לא האמנו להם אז ואנחנו לא מאמינים להם עכשיו. מה שהיה - לא יהיה".

וינטר הציג את תפיסתו הביטחונית, "לא נחכה לאיום - נסיר אותו. לא נסיים מלחמה כשלאויב יש יכולת להשתקם - נשלול את זה ממנו. אויב שיפתח במלחמה נגד ישראל - לא יחזור לעולם למצב שהיה בו ערב המלחמה. לא נפקיר שוב לעולם את גבולות מדינתנו".

לדבריו, ללא שינוי מהותי בתפיסת הביטחון, אירועי 7 באוקטובר עלולים לחזור מכיוון יהודה ושומרון או מגבולות אחרים. "לא ניתן לזה לקרות. לא - במשמרת - שלנו", הצהיר.

וינטר תיאר את שיתוף הפעולה שחווה בצה"ל בין חלקים שונים בחברה. "לחמנו יחד למען עם ישראל, תחת הפקודות של עימאד פארס הדרוזי ותחת איל אייזנברג, וידעתי תמיד שהם לא יפקירו אותי בשטח. נלחמתי יחד עם מוחמד הייב הבדואי שנתן לי חיפוי בהתקלות בעזה ליד נתיב העשרה, ויחד עם הרב משה קינן החרדי בעופרת יצוקה בשכונת זייתון".

"שלוש שנים אני שומע את הקול הפנימי בתוכי: תתאחדו. תאחד", אמר. לדבריו, שנות הפיקוד לימדו אותו כי "רק יחד ננצח", ומכאן נבנתה הרשימה החדשה סביב ניסיון לאחד בין קבוצות שונות בחברה.

וינטר מנה את חברי הרשימה והציג את השונות ביניהם: "סיגל מקיבוץ בארי וללי מעלי, נטעלי ממטולה ודוידי מאיתמר, אביב, צנחן יהודי מתל אביב ויוסף גולנצ'יק ערבי מנצרת. פלר וערן שמובילים פעילות בינלאומית ומשפטית אדירה מבירתנו הנצחית וסביבתה, ורונן וג'ינו שעשו יחד למעלה מ-1,700 ימי מילואים מתחילת המלחמה". לדבריו, "כולם נענו לקריאה ואמרו: הנני".

את חברי הרשימה הגדיר "אנשים שהחליטו שהם מוכנים לשים את טובתם האישית בצד, כי צו השעה קורא להם לעשות למען העם". לדבריו, אלה אנשים שעבורם "'אני שייך לעם' - זו לא סיסמה אלא דרך חיים", ושאינם חושבים שהמדינה שייכת להם אלא שהם שייכים למדינה.

"אנשים שבאו מתוך תפיסה שהיהדות היא משפחה ולא שדה קרב", הוסיף. "לא הכיסא מעניין אותנו. העם מעניין אותנו. כל אחד ואחת מהאנשים שכאן, ואלה שעוד יצטרפו אלינו, וכבר מצטרפים ברוך השם, באים מעמך ישראל והולכים לשרת את עמך ישראל".

וינטר התייחס גם לטענות אפשריות בדבר חוסר הניסיון הפוליטי של הרשימה. "יהיו כאלה שיגידו שאנחנו חסרי ניסיון. בסדר. כבר ראינו לאן 'הניסיון הזה' הוביל אותנו", אמר. הוא הוסיף כי יהיו מי ש"ישליכו עלינו בוץ", משום שלדבריו "ישנם כוחות קיימים שלא מוכנים לתת לכוחות חדשים ורעננים להיכנס".

"לא רצינו בזה, אך בחרנו להיכנס תחת האלונקה בשביל ולטובת העם", אמר. לאחר מכן פנה ישירות למי שמביעים חשש מהקמת כוח פוליטי חדש: "לכל אלה שחוששים מפני משהו חדש במרחב הפוליטי, אנחנו מבינים אתכם. אנחנו אתכם. אנחנו כאן עבורכם".

"אבל מי שחושב שאחרי השבעה באוקטובר הציבור יקבל שהכול יישאר אותו דבר במרחב הפוליטי, ומבלי שייכנסו אנשים חדשים למערכת - טועה טעות מרה. זה לא יעבוד", הצהיר. "אנחנו כאן כדי להחזיר את אנשי המחנה הלאומי הביתה. להחזיר אותנו ליסודות של אהבת כל ארץ ישראל, של אהבת כל עם ישראל, של מסורת ישראל, לא בכפייה - באהבה".

וינטר הגיב גם לביקורת מימין על כניסתו לפוליטיקה: "יש שמנסים ללמד אותנו על מה הוא 'ימין' - חברים, המשפחה שלי גורשה מגוש קטיף, כל חיי שילמתי באופן אישי מחירים כבדים על עמדות הימין שהצגתי".

"אנחנו חלק ברור ומובהק במחנה הימין", הדגיש. "נעשה הכול כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן עם כמה שיותר שותפים ציוניים. אנחנו לא מבולבלים ויודעים בדיוק מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים".

לאחר מכן הציג שורת עמדות מדיניות וביטחוניות. "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפתרון בעזה הוא אחד: הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד", אמר.

"החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב", הוסיף וינטר. "זה המוסר האמיתי. זה ולא אחר. ועל זה אני מבטיח שנילחם בנחישות. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פראיירים".

בהמשך חזר לתקופת מבצע צוק איתן ולביקורת שספג אז. "כשהובלתי את אחיי הלוחמים לקרב במלחמת צוק איתן, נשאתי את עיניי לשמיים וזעקתי שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. כמו שזעקו יהודים רבים ובהם מבני משפחתי כאשר נכנסו לאושוויץ, דקה לפני שמסרו את נפשם, וכמו שזעקו גיבורי החיל אשר נלחמו כאן על הארץ במשך אלפי שנים בשדות הקרב".

"אז ספגתי ביקורות על ידי מקטרגים וכאלה אשר התבלבלו בדרך", המשיך. "ובמלחמה הזאת, כאשר ראיתי כיצד לוחמי צה"ל והמפקדים, לקראת כל קרב, נושאים הם את עיניהם לשמיים ומתפללים כמו אבות אבותינו, ראיתי בעיניי שהאמת - סופה לנצח. האמת סופה לנצח".

לקראת סיום הנאום התייחס וינטר למעבר משירותו הצבאי לחיים הפוליטיים: "אחרי 34 שנות שליחות בצה"ל, בהן זכיתי לקבל את אמון לוחמיי ופקודיי, אני ניצב כאן לפניכם היום עם קבוצה של לוחמים מסוג אחר, ומבקש את אמון הציבור - הפעם לקרב על עתיד המדינה".

"בעשרים ושבעה באוקטובר, ט"ז בחשוון - יש לכם על מי לסמוך. יש לכם למי להצביע", אמר. "הנבחרת הזאת, ועוד מעמך ישראל שיצטרפו אליה, יביאו בדיוק את הבשורה הזאת".

אז הכריז וינטר רשמית על שם מפלגתו: "בערב מיוחד זה, אני נרגש להכריז בפניכם על שמה של התנועה - שבאה מהעם ותילחם עבור העם. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל".

את דבריו חתם בתפילה, "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני. ה' אלוקי ישראל היה נא מצליח דרכי אשר אני הולך ועומד לפעול, יחד עם כל החבורה הנפלאה הזאת, למען כל עמך ישראל".

"כולנו כאן נהיה שליחי ציבור עבורכם. יהיה פה יותר טוב. אני בטוח בזה. נפעל באמונה, בענווה ובנחישות", הוסיף. "אני קורא מכאן לכל אזרחי ישראל - הצטרפו אלינו. תנו לנבחרת שלנו את האמון שלכם, כי הוא הכוח שלנו לפעול למען עתיד טוב יותר".

בסיום הזמין וינטר לבמה את יוסף חדאד, שאותו הציג כמועמד לתפקיד שר ההסברה: "אני מזמין את מי שבעזרת השם יהיה שר ההסברה הבא של מדינת ישראל, לוחם גולני, ואחד שנלחם למען עם ישראל ומדינת העם היהודי בכל העולם - יוסף חדאד".