אבירם שוקרון - אף פעם לא לבד (קליפ רשמי) | Aviram Shourkon - Af Paam Lo Levad (Official Mu

הזמר והיוצר אבירם שוקרון משחרר סינגל חדש בשם "אף פעם לא לבד", לקראת אלבום הבכורה שלו, "היום לפני מחר".

שוקרון, בן 37 מפתח תקווה, הוציא עד כה שלושה שירים בדרך לאלבום הבכורה. את הסינגל החדש כתב, הלחין, עיבד והפיק בעצמו, כפי שעשה גם בשיריו הקודמים.

"אף פעם לא לבד" הוא שיר קצבי שבמרכזו החיפוש אחר אמונה והשגחה פרטית בתוך מרוץ החיים וההתמודדות עם האתגרים שבדרך. בפזמון שר שוקרון, "אני אף פעם לא לבד באמת, מה ששלך יבוא, העיקר זה לתת".

בהמשך השיר מבקש שוקרון לבטא את היכולת לזהות את אותם סימנים קטנים גם ברגעים של קושי וייאוש. "חיפשתי את הדרך, בניצחונות הקטנים, וגם אם התייאשתי, מצאתי עוד סימנים ממך", הוא שר.

בחלקו השני של השיר עובר שוקרון מהחיפוש אל תחושת הביטחון והאמונה. "עכשיו אני יודע, גם להסביר במילים את כל מה שעברתי, אני צועק בתפילות לך, צועק את הלב איתך", הוא שר.

לסינגל החדש מצורף גם קליפ שצולם ברחבי בני ברק. בקליפ מתועד שוקרון כשהוא מחפש ומוצא את אותם "סימנים קטנים" המלווים את הרעיון המרכזי של השיר.