השר איתמר בן גביר עדכן את הדר מוכתר כי היא לא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה.

בשיחה בין השניים הביע בן גביר הערכה כלפי מוכתר, אך הבהיר כי בשלב זה היא לא תצטרף לרשימת המפלגה.

בן גביר אמר למוכתר כי הוא צופה לה שבעתיד תגיע לתפקידים ציבוריים. לצד זאת, המליץ לה לנצל את התקופה הקרובה כדי ללמוד את עבודת הכנסת ולהכיר אותה מקרוב.

לדברי בן גביר, צעד כזה יאפשר למוכתר להגיע בעתיד מוכנה יותר להשתלבות בתפקיד ציבורי. החלטתו מסירה בשלב זה את האפשרות שמוכתר תתמודד לכנסת הקרובה במסגרת רשימת עוצמה יהודית.

מטעמה של מוכתר נמסרה תגובה חריפה שבה הובהר כי היא כלל אינה מעוניינת להשתלב בעוצמה יהודית: "להדר מוכתר אין שום רצון להיות לא במפלגה של בן גביר ולא באף מפלגה אחרת פרט לליכוד. כל הספינים לא יעזרו. הדר מוכתר בליכוד ותישאר בליכוד ובעזרת השם תהיה חברת כנסת מטעם הליכוד במוקדם או במאוחר".

ההחלטה מגיעה לאחר שמוכתר לא התמודדה בפריימריז בליכוד. מוכתר ביקשה קיצור של תקופת החברות הנדרשת במפלגה כדי שתוכל להתמודד, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שלא לאשר לה את קיצור הפז"ם.

למרות ההחלטה, מוכתר הבהירה לאחר הפריימריז כי היא ממשיכה לתמוך בנתניהו. "תודה לכולם על האהבה והתמיכה. אני כאן כדי להישאר. תומכת בראש הממשלה בנימין נתניהו", כתבה אז, ובסרטון שפרסמה הודתה לתומכיה והתייחסה להמשך דרכה.

שחר, ששימש כדובר וכיועץ של מוכתר, סיפר באותה עת כי היא ציפתה לקבל את קיצור הפז"ם והתאכזבה מההחלטה. לדבריו, היא עבדה במשך כשנתיים לקראת האפשרות להתמודד בפריימריז של הליכוד.

שחר אף טען כי גורמים ומועמדים בליכוד פעלו נגד התמודדותה וכי התנהל נגדה "מסע מתוכנן של הכפשה מצד מועמדים מתחרים, חברי כנסת ושרים".