מוטי שטיינמץ שר בחופה של עומר אדם

הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ' נישאו הערב (רביעי) באירוע יוקרתי שנערך באזור פורטופינו שבאיטליה. אל האירוע הוזמנו כמאה בני אדם.

את מעמד החופה ערכו הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו, והרב מענדי גורביץ, שליח חב"ד במשמר השבעה. במהלך החופה תקע שליח חב"ד בשופר.

את בני הזוג ליווה בשירה הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, שעמו יש לאדם היכרות מוקדמת ואת שירתו הוא אוהב. במהלך החופה ביצע שטיינמץ בין היתר את "אנא בכוח" ואת "אם אשכחך ירושלים".

החופה נערכה בהפרדה בין גברים לנשים, כפי שפורסם עוד בימים שקדמו לחתונה. השתתפותו של שטיינמץ בטקס הייתה כרוכה בקיום ההפרדה, מאחר שהוא מתנה את הופעותיו בחתונות בכך שהמעמד יתקיים בהפרדה.

מקורביו של שטיינמץ ציינו כי מדובר בתנאי המעוגן בחוזה עמו וכי מי שמזמין אותו להופיע בחתונה מודע לכך מראש. בהתאם לכך, גם חופתם של אדם וישראלוביץ' נערכה בהפרדה.

האירוע מתקיים באתר יוצא דופן באזור פורטופינו - מנזר נוצרי עתיק מהמאה ה-14 שהוסב למתחם אירועים יוקרתי. במסגרת הניסיון לשמור על פרטיות החתונה, התבקשו האורחים להפקיד את הטלפונים הניידים בכניסה.

האורחים יצאו ביום שלישי בבוקר בטיסה פרטית למילאנו ומשם המשיכו לפורטופינו. במקום נערכה מסיבת קבלת פנים לקראת אירוע החתונה.