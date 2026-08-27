השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יוצא למתקפה חריפה נגד גורמים בתקשורת בעקבות הדיווחים על מעקב וחשיפת מיקומו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, בזמן הלחימה.

"הבוקר הזה אני מזדהה עם יאיר נתניהו", כתב בן גביר בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X. "הרדיפה של חלק מהעיתונאים האובססיביים, שמעדיפים עוד כותרת על פני ביטחונם וחייהם של אנשים מאוימים, לא יודעת שובע. הפרסום על "עיתונאי", שחשף מקומות שבהם שהה ובילה בנו של ראש הממשלה בזמן מלחמה, חורג בעיניי מכל סטנדרט עיתונאי ראוי - וצריך לזכות לגינוי מימין ומשמאל".

השר שיתף בכיסוי התקשורתי שחווה בעצמו בנסיבות ביטחוניות דומות. "אני מכיר את התופעה הזו מקרוב. בזמן המלחמה, כשאני ובני משפחתי פונינו על ידי השב"כ למלון בשל חשש לחיסול, עיתונאים פנו לדובר שלי בשאילתות דומות: מדוע השר בן גביר נמצא במלון בזמן מלחמה?".

לדבריו "זה קרה בזמן שאני אחת האישיויות המאוימות בישראל, לאחר כ-10 ניסיונות חיסול מבית ומחוץ, בין היתר בעקבות המדיניות הקשוחה שאני מוביל בבתי הכלא, בהריסת מבנים בלתי חוקיים ובקו הנחרץ שאני מציג מול האויב גם בחדרי הקבינט. הדובר שלי ניסה להסביר להם שוב ושוב: זו לא חופשה ולא בילוי. זו החלטה של גורמי האבטחה בשל חשש ממשי לחיסול. אבל כנראה שההסבר הזה פחות מעניין כשהמטרה היא הכותרת".

לסיום קרא השר להצבת גבולות ברורים לעבודה העיתונאית. "ביקורת - כן. סיכון חיי אדם בשם הרדיפה והאובססיה - בשום אופן לא".