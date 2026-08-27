מהפכה חינוכית וציון דרך היסטורי בגרמניה: לראשונה מאז תקופת השואה, ספרי לימוד רשמיים המוקדשים לדת היהודית יושקו ויוכנסו באופן רשמי לתכנית הלימודים בבתי הספר ברחבי המדינה.

המהלך נפתח עם הוצאתו לאור של הכרך הראשון בסדרת "דעת הדורות", המיועד לתלמידים בגילאי עשר עד 16 ומתמקד בלימודי התורה.

ספר זה צפוי להגיע אל הכרכים והכיתות כבר בשנת הלימודים הקרובה. בהמשך הדרך, מתוכננים שבעה כרכים נוספים שיעסקו במגוון רחב של תחומים מרכזיים, בהם תנ"ך, תפילה, אתיקה, הלכה, מעגל החגים וההיסטוריה היהודית.

הפרויקט המסקרן נולד מתוך שיתוף פעולה הדוק בין המועצה המרכזית של היהודים בגרמניה לבין הוצאת הספרים המרכזית "ארנסט קלט".

הסדרה החדשה מיועדת לשימוש משולב בבתי ספר יהודיים ולא-יהודיים כאחד, ומטרתה המרכזית היא לגשר על מחסור ארוך שנים בחומרי לימוד מסודרים ומותאמים לדרישות תכנית הלימודים הרשמית.

נשיא המועצה המרכזית, יוסף שוסטר, הדגיש את המשמעות העמוקה של המהלך, המציב לראשונה את החינוך הדתי היהודי בגרמניה במעמד שווה לחלוטין למקצועות החינוך הנוצריים המוכרים במדינה.

לדברי מקסימיליאן שוליוק, מנכ"ל הוצאת "ארנסט קלט", "שיתוף פעולה זה משלב את המומחיות המקצועית והדתית של המועצה המרכזית עם הניסיון הדידקטי והפרסומי שלנו, והדחף שנוצר מעשיר גם את הפיתוח הנוסף של המדיה החינוכית".

הספרים הותאמו במיוחד למגוון רחב של תלמידים - יהודים ושאינם יהודים - ושלובים בהם אלמנטים דיגיטליים ואינטראקטיביים מתקדמים, כגון סריקת קודי QR, לצד מונחים בעברית המלווים בתרגום ובתעתיק מדויק.

צעד זה מהווה סגירת מעגל היסטורית: טרם עליית המשטר הנאצי לשלטון, התקיים בגרמניה חינוך יהודי מסודר וממוסד, אולם הוא נקטע באכזריות והופסק לחלוטין בתקופת השואה.

כעת, עשרות שנים לאחר מכן, חוזר הלימוד היהודי הרשמי אל ספסל הלימודים בגרמניה בדלת המרכזית.