תכנית בבירת גרמניה להרוס חלקים מבונקר תת-קרקעי שנותר ממתחם הקנצלריה הנאצית, במטרה לבנות במקום מתחם דירות ומשרדים, מחוללת מחאה נרחבת.

במערכת העירונית והממשלתית סבורים כי השימור של השריד התת-קרקעי נעדר ערך היסטורי או חברתי שמצדיק את השארתו, וכי הבנייה במתחם תועיל לפיתוחה של ברלין ולרווחת האוכלוסייה.

מנגד, אנשי אקדמיה, היסטוריונים וארגוני שימור מתריעים כי הפגיעה באחד המבנים הבודדים שנותרו מלב משטרו של היטלר מהווה מחיקה של תיעוד פיזי ומוחשי לפרק האפל בהיסטוריה הגרמנית והאירופית.

על רקע המחלוקת, נשיא ועידת רבני אירופה, הרב פנחס גולדשמידט, הציע פתרון בעל ערך היסטורי וסמלי: מסירת המתחם לאחת הקהילות היהודיות הפועלות בברלין, לצורך הקמת מוסדות יהודיים על גבי השטח.

"יש חלופה מוסרית יותר מהריסת הבונקר לטובת דירות ומשרדים, או מהפיכתו לעוד אתר תיירותי תת-קרקעי", אמר הרב גולדשמידט.

בדבריו ציין כי "זהו אחד השרידים האחרונים של מרכז השלטון הנאצי, משטר ששלל מיהודי אירופה את זכויותיהם, את רכושם ואת כבודם, ולאחר מכן רצח מיליונים והחריב קהילות שלמות".

הוא הוסיף והבהיר כי העיסוק בעתיד האתר חורג משיקולים עירוניים או הנדסיים גרידא. "עתידו של המקום אינו רק עניין נדל"ני, אלא מבחן מוסרי. במקום שבו ניסו למחוק את החיים היהודיים מאירופה, יש לאפשר ליהודים לבנות עתיד".