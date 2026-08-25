כוחות צה"ל, משטרת ישראל ועיריית ירושלים החלו הבוקר (שלישי) בפינוי מתחם אונר"א בכפר עקב שבירושלים.

המהלך יוצא לפועל לאחר חודשים של היערכות ותיאום בין גורמי הביטחון והאכיפה, ולאחר עתירה שהגישה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו.

הפינוי מתבצע על רקע חוק אונר"א, שאושר בכנסת לפני כשנה ברוב של 92 חברי כנסת וקובע כי לא ניתן לקיים עוד את פעילות הארגון במדינת ישראל.

בחודשים שלאחר אישור החוק פעלו כוחות הביטחון במטה אונר"א בשכונת מעלות דפנה בירושלים, הרסו את המבנים והודיעו כי במקום תוקם לשכת גיוס.

לעומת זאת, מתחם אונר"א בכפר עקב, שבו פועלים בין היתר בתי ספר ומרפאות, נותר עד כה על כנו. לפני כחצי שנה הגיעו כוחות הביטחון לבחון את פינויו, אך נתקלו באש חיה, ובמהלך האירוע חוסל מחבל; הפינוי עצמו לא יצא אז לפועל.

בתחילת החודש, בעקבות פניית ערוץ 7, אישרו המשטרה וצה"ל כי החלו הכנות מעשיות לפינוי. במשטרה מסרו אז כי נערכו דיונים מקצועיים וסיור שטח בהשתתפות נציגי המשטרה, עיריית ירושלים וצה"ל, וכי המהלך נמצא בשלב מתקדם לקראת פינוי מלא ותחילת עבודות של עיריית ירושלים.

צה"ל הבהיר באותה עת כי מאחר שהמבנים נמצאים בשטח השיפוט של ירושלים, האחריות לפינוי ולהריסה מוטלת על המשטרה. בצבא הוסיפו כי יעניקו מעטפת ביטחונית למהלך, בכפוף לתיאום ולהקצאת הכוחות הנדרשת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בעקבות תחילת הפינוי, "בהתאם להנחייתי ובהמשך לחוק שהעברנו החל היום פינוי מתחם אונר"א בכפר עקב שבירושלים".

לדבריו, "מדינת ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח ה-7 באוקטובר לפעול בשטחה ותפעל נגדו בכל הכלים".

יוזמת חוקי אונר"א ח"כ מלינובסקי הגיבה: "חבל שהייתי צריכה ללכת עד בג"ץ כדי שהממשלה תתחיל לזוז. העיניים שלי ישארו פקוחות ואני אוודא שלא רק שאונר"א מפונה מכפר עקב, אלא שמדינת ישראל לוקחת שם חזקה וקובעת שם את ריבונותה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך אף הוא על המבצע ואמר, "הבוקר כוחות גדולים של משטרת ישראל פועלים יחד עם הגורמים הרלוונטיים כדי לממש את החוק ולהוציא את אונר"א מהמקום. ארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ושימש פעם אחר פעם מעטפת לחמאס - אין לו זכות להתקיים עוד שנייה אחת ואין לו מקום בירושלים ובמדינת ישראל".

בן גביר הוסיף כי "המדיניות שלי ברורה: ריבונות לא אומרים - ריבונות עושים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות כדי לאכוף את החוק, לחזק את המשילות ולהבהיר: ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל, וכך היא תישאר. ומי שיקים בה קיני טרור - יסולק".

גם ארגון "בצלמו", שפעל משפטית בנושא, בירך על הפינוי, "אנחנו שמחים שסוף סוף זה קורה. חבל שזה לא קרה מזמן". בארגון הוסיפו כי ימשיכו לעקוב אחר פינוי מתחמי אונר"א, במטרה לוודא שהמהלך יושלם.