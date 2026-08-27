יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, ח"כ ינון אזולאי, שרטט אמש את קווי היסוד הפוליטיים של מפלגתו לקראת הבחירות הקרובות.

בראיון מקיף שהעניק לרדיו 'קול חי', הבהיר אזולאי כי על אף הדינמיקה המשתנה במערכת הפוליטיקה הישראלית, מיקומה הטבעי והבלעדי של ש"ס נותר בגוש הימין.

"אנחנו בגוש הימין. מי שהיום ראש הגוש זה בנימין נתניהו, ואם אנחנו יכולים לעשות הכול שגוש הימין ינצח - בוודאי שאנחנו נעשה את הכול", הדגיש אזולאי.

במסגרת זו, נשאל ח"כ אזולאי על ההיתכנות לחיבור או חבירה עתידית לגדי איזנקוט - ששלל את האפשרות על הסף.

לדבריו, הגם שמדובר באדם שתרם למדינה, המחנה המקיף אותו אינו מאפשר שיתוף פעולה. "איזנקוט אולי הוא חמוד, אולי הוא בן אדם טוב, אולי הוא בן אדם שעשה למען המדינה... אבל יש סביבו אנשים שהם אנשים רעים".

בהמשך הראיון, עבר אזולאי לתקוף בחריפות את מערכת המשפט, וזאת על רקע התבטאותו של השופט יצחק עמית בדיון שעסק בפתיחת התדרים לתחנות הרדיו החרדיות, אז העיר השופט כי רבים בציבור החרדי מחזיקים במקביל טלפון כשר וטלפון חכם.

אזולאי לא נשאר חייב והטיח ביקורת נוקבת: "מה שבטוח, אני לא מדבר מתוך בורות. הוא פשוט גילה את הבורות שלו, גילה את העוינות שלו".

לדבריו, אמירות מעין אלו ממחישות בצורה החדה ביותר את הנתק העמוק הקיים בין ערכאות השיפוט לבין אורחות החיים של הציבור החרדי, ומסבירות את שורשיו של משבר האמון מול המערכת.